PSG retoma negociaciones para conservar a Mbappé

París, Francia. El futuro del astro francés Kylian Mbappé se encuentra en el aire y el Paris Saint Germain (PSG) ha retomado "recientemente" los contactos con el delantero para renovar su contrato aunque "no se han producido avances importantes", según publicó el diario L'Équipe.

Kylian Mbappé, que en unos días cumplirá 23 años, jugará en la fase de octavos de final contra el Real Madrid, lo que ha acelerado las especulaciones sobre su futuro.

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El rotativo francés afirma que el jugador tiene sobre la mesa la misma propuesta que ya le hizo el PSG en agosto pasado, cuando le ofrecieron ser el mejor pagado de una plantilla en la que también están figuras como el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi.

L'Équipe recuerda que el jugador no da indicaciones sobre su futuro, por lo que hay que fiarse de sus últimas declaraciones sobre el tema, que datan de octubre pasado, cuando declaró que en el verano pensaba que su "aventura" en el futbol francés había acabado y que su puerta de salida sería el Real Madrid.

"Dos meses después nada hace pensar que su posición ha evolucionado", indica el diario, que considera que "la tendencia, a día de hoy, se dirige más hacia la salida" aunque el jugador "explica que no ha decidido su futuro y que no piensa hacerlo por ahora".

Los partidos ante el Real Madrid pueden entorpecer la llegada de Mbappé

El contrato de Mbappé expira el 30 de junio del 2022, El francés puede negociar con otros clubes a partir del próximo 1 de enero, pero L'Équipe opina que el doble duelo de febrero y marzo contra el Real Madrid puede retrasar los posibles contactos con la entidad que dirige Florentino Pérez.

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El atacante prometió una lealtad absoluta al Paris Saint Germain hasta el final de su contrato y sus extraordinarias actuaciones de las últimas semanas así lo muestran.

El diario considera que este enfrentamiento de la Champions League da a los propietarios cataríes del club parisino un periodo suplementario para tratar de convencer al jugador de que siga bajo su disciplina.

Con información de EFE

