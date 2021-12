Andrés Guardado, hasta el llanto por el campeonato del Atlas

El jugador mexicano Andrés Guardado no durmió para ver la Final de Atlas, lloró y a la distancia vivió como rojinegro la conquista del título del equipo tapatío ante León.

Atlas conquistó el título tras casi siete décadas de sequía, y desde diferentes puntos del mundo, fue seguido el encuentro; Sevilla fue uno de los sitios, en donde Andrés Guardado vio el encuentro.

Guardado entró a la escuelita del Atlas a los 6 años de edad, asistió toda su vida a las gradas del Jalisco, se hizo profesional en la institución rojinegra y por su calidad se fue a los 19 años a Europa; ahora tiene 35 años y su aventura por el Viejo Continente sigue vigente siempre con los colores del equipo tapatío en su mente.

Así vivió la Final Andrés Guardado

En un video publicado por el Betis, Andrés Guardado comentó que trató de dormir aunque tenía puesta una alarma para poder ver el partido. Se despertó por la madrugada y desde su cama en una tableta vio el juego, tratando de no despertar a sus hijos y esposa.

Explicó que se echó todo el partido y lo vivió con intensidad aunque tuvo que contener toda la emoción y la euforia. Además en entrevista con ESPN, indicó que no pudo contener el llanto.

“Lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable no ponerme a llorar. Literal me puse a llorar, me da un poco de vergüenza esto, pero es que era inevitable”, comentó Andrés Guardado.

Abundó con el Betis, que aunque haya jugado en varios equipos y tenga mucha experiencia, más allá de haber salido del Atlas , el siempre será rojinegro por lo que celebra con todo este campeonato.