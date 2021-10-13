El boicot del PSG al Mundial de Qatar 2022

Francia ya tiene las fechas marcadas para la próxima temporada. La mala noticia para algunas de las selecciones es que en comparación con las ligas Sudaméricanas, las europeas, y en este caso la de Francia, cortará su competencia a tan solo una semana de la apertura del mundial de Qatar 2022.

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Selecciones preocupadas

Hoy fue el día en el que la Liga de Francia confirmó las fechas para disputar la competencia durante la próxima temporada. Son varios los jugadores que sudamericanos que están comprometidos, como Lio Messi, Di María, y Neymar, solo por nombrar algunos. También, figuras europeas como lo son el francés Kylian Mbappé.

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"En su reunión del miércoles 13 de octubre de 2021, la Junta Directiva de la LFP adoptó el calendario general de Uber Eats de la Ligue 1 para la temporada 2022/2023. La fecha 15, programada para el fin de semana del 12 y 13 de noviembre de 2022, será la última antes del parón de la Copa del Mundo en el año 2022. El calendario completo de competencia general 2022/2023 se publicará el jueves 14 de octubre, luego de su adopción final por parte del Comité Ejecutivo de la FFF", escribió la Ligue 1 en un comunicado oficial.

El último encuentro de la Liga antes de Qatar 2022

La jornada 15 sería la última en disputarse en Francia antes del mundial, la cual está planificada para el 12 y 13 de noviembre, lo que dará muy poco tiempo para que Messi y las otras estrellas del PSG se puedan preparar correctamente con sus respectivas selecciones.

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Regreso de la Liga de Francia

Hay también que resaltar que por primera vez en la historia, el mundial de fútbol se disputará en noviembre. Además, la final de Qatar está estipulada para el 18 de diciembre y en el mismo comunicado la Ligue 1 afirma que habrá "Boxing day" el 28 de diciembre, por la jornada 16, y también habrá acción el domingo primero de enero de 2023.

También es cierto que falta mucho tiempo todavía para el mundial de Qatar 2022, pero habrá que ver que sucede con la gran cantidad de jugadores que militan en el fútbol francés y también son parte de selecciones importantes como la Argentina, brasileña, francesa e italiana, entre tantas otras.