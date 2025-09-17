PSG 4-0 Atalanta: Resumen del partido y goles de la jornada 1 de la UEFA Champions League 2025-2026

Recital del Paris Saint Germain en su primer duelo de la UEFA Champions League 2025-2026. El conjunto dirigido por Luis Enrique derrotó 4-0 a la Atalanta y con ello, inició con pie derecho su aventura en busca del bicampeonato. Marquinhos abrió la cerradura italiana y posteriormente llegaron los tantos de Khvicha, de Nuno Mendes y dde Goncalo Ramos para sellar la victoria francesa.

Después de la vitoria del Real Madrid frente al Olympique de Marsella , Paris Saint Germain y Atalanta de Bérgamo se ven las caras en la ciudad francesa en el que será el debut de ambos clubes en la presente UEFA Champions League. El actual monarca de la competición querrá iniciar con el pie derecho su nueva travesía a través del certamen europeo y el primer paso será ante los italianos.

Por parte del cuadro de Bérgamo, los pupilos de Ivan Júric querrán dar la campanada en la primera jornada y sacar unidades en una de las canchas más complicadas del Viejo Continente. En tanto, los de Luis Enrique tratarán de cumplir los pronósticos y ponerse en lo más alto de la clasificación con un triunfo.