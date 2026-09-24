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PUBG MOBILE se une a One-Punch Man en una nueva colaboración

MOBILE con una colaboración que incluye atuendos, vehículos, armas, coleccionables y nuevos elementos de personalización de One-Punch Man

One-Punch Man

Escrito por: Raúl Núñez

PUBG MOBILE vuelve a expandir su universo con una nueva colaboración de anime. Esta vez, el juego móvil se une a One-Punch Man, llevando a algunos de los héroes y personajes más reconocidos de la serie directamente a las partidas.

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La colaboración estará disponible desde el 22 de septiembre y hasta el 19 de octubre de 2026, periodo durante el cual los jugadores podrán conseguir una amplia variedad de contenidos temáticos inspirados en el anime.

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Entre los principales elementos destacan los conjuntos de Saitama y Genos, además de otros personajes como Terrible Tornado, Hellish Blizzard y Garou, quien estará disponible en sus versiones 1 y 2. También se suman atuendos como Ordinary Hero, The Strongest Man on Earth y Watchdog Man.

La colaboración no se limita a los personajes. Los jugadores podrán utilizar diferentes objetos inspirados en el universo de One-Punch Man, incluyendo el Paracaídas de One-Punch Man, la Bicicleta de Mumen Rider y el Planeador de Phoenix Man. También estará disponible el Mumen Rider Buddy para acompañar a los jugadores durante sus partidas.

El arsenal también recibe contenido especial con el One-Punch - Kar98K y el Grocery Bag - Machete, ambos con diferentes niveles de mejora. A esto se suman movimientos especiales como Aplicación de la Justicia y Puño de Agua que Fluye Roca Aplastante, inspirados en las técnicas de los personajes del anime.

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Los elementos de personalización también tendrán protagonismo. Los jugadores podrán conseguir el Casco de Saitama, la Mochila de One-Punch Man, accesorios de Saitama y Genos, regalos espaciales de Genos y Watchdog Man, además de avatares, marcos y grafitis temáticos.

La colaboración incluso llegará al espacio personal de los jugadores, conocido como Home, donde podrán colocar estatuas de Saitama, Genos y Garou. También estarán disponibles paquetes de voz de Saitama y Garou Ver.2.

Finalmente, los coleccionistas podrán obtener un Paquete de Cartas de One-Punch Man con personajes como Saitama, Genos, King, Garou y Watchdog Man, mediante eventos especiales y sistemas de canje.

Con esta colaboración, PUBG MOBILE y One-Punch Man llevan el poder de Saitama al campo de batalla por tiempo limitado.

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