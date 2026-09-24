PUBG MOBILE se une a One-Punch Man en una nueva colaboración

PUBG MOBILE vuelve a expandir su universo con una nueva colaboración de anime. Esta vez, el juego móvil se une a One-Punch Man, llevando a algunos de los héroes y personajes más reconocidos de la serie directamente a las partidas.

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🔥 One Punch. Zero Mercy.



Night falls on Erangel. The Vampire Elder rises with his undead legion — and the Hero Association drops in to answer the call.



Saitama · Genos · Terrible Tornado · Hellish Blizzard · Garou.

Five characters. One battleground. One legendary punch to end… pic.twitter.com/siX6l3AqI2 — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 21, 2026

La colaboración estará disponible desde el 22 de septiembre y hasta el 19 de octubre de 2026, periodo durante el cual los jugadores podrán conseguir una amplia variedad de contenidos temáticos inspirados en el anime.

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Entre los principales elementos destacan los conjuntos de Saitama y Genos, además de otros personajes como Terrible Tornado, Hellish Blizzard y Garou, quien estará disponible en sus versiones 1 y 2. También se suman atuendos como Ordinary Hero, The Strongest Man on Earth y Watchdog Man.

La colaboración no se limita a los personajes. Los jugadores podrán utilizar diferentes objetos inspirados en el universo de One-Punch Man, incluyendo el Paracaídas de One-Punch Man, la Bicicleta de Mumen Rider y el Planeador de Phoenix Man. También estará disponible el Mumen Rider Buddy para acompañar a los jugadores durante sus partidas.

El arsenal también recibe contenido especial con el One-Punch - Kar98K y el Grocery Bag - Machete, ambos con diferentes niveles de mejora. A esto se suman movimientos especiales como Aplicación de la Justicia y Puño de Agua que Fluye Roca Aplastante, inspirados en las técnicas de los personajes del anime.

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Los elementos de personalización también tendrán protagonismo. Los jugadores podrán conseguir el Casco de Saitama, la Mochila de One-Punch Man, accesorios de Saitama y Genos, regalos espaciales de Genos y Watchdog Man, además de avatares, marcos y grafitis temáticos.

💥 Justice Enforcement



…with the Strongest Hero. 👊



The other way: log in Sept 20 – Oct 19.



PUBG MOBILE × One-Punch Man — Saitama, Genos, Terrible Tornado, Hellish Blizzard, Garou. Limited character sets. Exclusive collab items. Gone when the crate closes.



Skip the cover.… pic.twitter.com/Nn1S61EVCU — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 17, 2026

La colaboración incluso llegará al espacio personal de los jugadores, conocido como Home, donde podrán colocar estatuas de Saitama, Genos y Garou. También estarán disponibles paquetes de voz de Saitama y Garou Ver.2.

Finalmente, los coleccionistas podrán obtener un Paquete de Cartas de One-Punch Man con personajes como Saitama, Genos, King, Garou y Watchdog Man, mediante eventos especiales y sistemas de canje.

Con esta colaboración, PUBG MOBILE y One-Punch Man llevan el poder de Saitama al campo de batalla por tiempo limitado.

