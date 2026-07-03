logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Pubg Mobile anuncia colaboración con Naruto shippuden

Pubg Mobile y Studio Pierrot revelan un teaser animado original de Naruto shippuden antes del lanzamiento de su colaboración este mes de julio

Naruto shippuden x Pubg Mobile

Escrito por: Azteca Deportes

Previo al lanzamiento de la esperada colaboración entre PUBG MOBILE y NARUTO SHIPPUDEN, programado para el próximo 9 de julio, PUBG MOBILE y Studio Pierrot, el reconocido estudio japonés responsable de la producción del anime NARUTO SHIPPUDEN, revelaron hoy un teaser animado original y exclusivo.

Te puede interesar: Colombia conquista Barrios Latinos: el torneo que fusionó Call of Duty: Mobile y freestyle en Latinoamérica

La colaboración PUBG MOBILE x NARUTO SHIPPUDEN, que llegará como parte de la actualización Versión 4.5 de PUBG MOBILE, fue desarrollada bajo la supervisión del Naruto Anime Production Committee  y representa una de las colaboraciones más ambiciosas en la historia del juego. 

Serko Fu habla de Barrios Latinos: esports, freestyle y Call of Duty Mobile | Entrevista AZE

Este crossover llevará al campo de batalla personajes icónicos, ubicaciones emblemáticas, habilidades especiales y experiencias inspiradas en la querida franquicia de anime, permitiendo a los jugadores adentrarse en el universo de Naruto a través de una nueva experiencia narrativa.

Te puede interesar: Increíble paso para México: PUBGM crea alianza con Universidad Panamericana en pro al desarrollo de videojuegos

Como parte de este lanzamiento, Studio Pierrot creó un teaser animado original y exclusivo que acompañará el estreno del contenido dentro del juego el próximo 9 de julio, marcando el inicio de un nuevo capítulo para los fans del universo ninja.

Tags relacionados
Shooters & Battle Royale

Te Recomendamos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo