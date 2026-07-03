Pubg Mobile anuncia colaboración con Naruto shippuden

Previo al lanzamiento de la esperada colaboración entre PUBG MOBILE y NARUTO SHIPPUDEN, programado para el próximo 9 de julio, PUBG MOBILE y Studio Pierrot, el reconocido estudio japonés responsable de la producción del anime NARUTO SHIPPUDEN, revelaron hoy un teaser animado original y exclusivo.

🍥🔥 ¡NARUTO llega a PUBG Mobile!



Se anunció la nueva colaboración oficial entre NARUTO y PUBG Mobile, que estará disponible a partir del 9 de julio. ⚡🎮



Prepárate para llevar el poder de los ninjas al campo de batalla con contenido temático de la franquicia de anime. 👀🍃 pic.twitter.com/etOf0w8rLJ — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) July 2, 2026

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La colaboración PUBG MOBILE x NARUTO SHIPPUDEN, que llegará como parte de la actualización Versión 4.5 de PUBG MOBILE, fue desarrollada bajo la supervisión del Naruto Anime Production Committee y representa una de las colaboraciones más ambiciosas en la historia del juego.

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Este crossover llevará al campo de batalla personajes icónicos, ubicaciones emblemáticas, habilidades especiales y experiencias inspiradas en la querida franquicia de anime, permitiendo a los jugadores adentrarse en el universo de Naruto a través de una nueva experiencia narrativa.

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Como parte de este lanzamiento, Studio Pierrot creó un teaser animado original y exclusivo que acompañará el estreno del contenido dentro del juego el próximo 9 de julio, marcando el inicio de un nuevo capítulo para los fans del universo ninja.