Puebla vs América EN VIVO | Horario y dónde ver los Cuartos de Final

La Larcamoneta se mide al Tanocóptero, Puebla vs América; el quinto lugar contra el cuarto de la Tabla General. No te pierdas la ida de los Cuartos de Final por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de las 21:05 PM (tiempo del centro de México).

PUEBLA VS AMÉRICA | VER EN VIVO AQUÍ

La Liguilla Botanera arranca y el primero de los tres encuentros que tenemos para ti este encuentro donde dos los entrenadores más cotizados de la Liga BBVA MX se miden; por un lado está Nicolás Larcamón, quien desde que llegó al futbol mexicano ha demostrado importantes cualidades y ha mantenido a La Franja en los primeros lugar de nuestro balompié.

Nicolás Larcamón explica las claves del éxito de Puebla

Te puede interesar: Nicolás Larcamón no le teme al buen momento que vive el América

Del otro lado, Fernando Ortiz arribó para quedarse. El entrenador ‘interino’ sustituyo a Santiago Solari, el argentino fue despedido a medio torneo y desde que el ‘Tano’ tomó su lugar, las Águilas vuelan alto. En los últimos seis partidos suman cinco victorias y un empate, para así meterse de forma directa a la Fiesta Grande y evitar el repechaje.

¿Cómo llegan Puebla y América a los Cuartos de Final del Clausura 2022?

Los locales tuvieron un arranque importante en el certamen, pero viveron un bache que buscan superar en la Liguilla. Durante gran parte del torneo estuvieron dentro de los primeros cuarto lugar de la Tabla General, pero dicha mala racha los dejó en el quinto sitio y tuvieron que superar al Mazatlán en el Repechaje, en penaltis para conseguir su boleto en los Cuartos de Final.

Te puede interesar: América no descarta el regreso de Diego Lainez para el Apertura 2022

En tanto, América tuvo un complicado debut con Ortiz, cayeron ante Rayados por pizarra de 2-1, luego empataron en el Clásico Naciona sin goles, derrotaron a Toluca en la Jornada 11 para después vencer a Necaxa, Juárez, Tijuana, León y Tigres; mientras que en la última fecha igualaron ante Cruz Azul, y así clasificar a la de manera directa a la Fiesta Grande.

Mexsport .

TV Azteca transmitirá Puebla vs América EN VIVO | Cuartos de Final

No te pierdas a la Larcomenta vs Tanocóptero, Puebla vs América en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Futbol Mexicano, por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), con los mejores narradores del mundo mundial.