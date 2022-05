Puebla está acostumbrado a jugar instancias finales: Anthony Silva

El Club Puebla se enfrenta a Mazatlán FC en la reclasificación del Clausura 2022 en la Liga BBVA MX y el portero Anthony Silva asegura que su equipo está acostumbrado a este tipo de duelos.

Las noches mágicas en el Estadio Cuauhtémoc podrían vivir otro capítulo épico este domingo cuando la Franja del Puebla reciba a Mazatlán, en duelo correspondiente a la reclasificación de la Liga BBVA MX.

“Creo que estamos de igual o mejor manera independientemente a los resultados que hemos tenido en los últimos partidos, creo que internamente el equipo siempre está preparado y se está acostumbrando a jugar estas instancias y creo que eso es parte de un crecimiento muy bueno del equipo, del club, te hace conservar estos partidos, ganar los buenos, hoy con Mazatlán tenemos como me dijiste una final porque pasa el que gana y nosotros nos estamos preparando para eso”, platicó el portero Anthony Silva en entrevista para Azteca Deportes.

Sobre para qué está el conjunto dirigido por Nicolás Larcamon, el guardameta aseguró que van paso a paso y en estos momentos sólo tienen cabeza para el duelo frente a Mazatlán.

“Estamos para competir con el Mazatlán y queremos ganar, queremos pasar a la liguilla directo y competir, con creo que con la llave de América, no sé con quién, pero obviamente competir contra el siguiente, pero primero, hay que ver, que ganar este juego”.

El apoyo de los aficionados del Puebla

El arquero de Puebla mencionó la importancia del apoyo de la afición en el Estadio Cuauhtémoc para el duelo de vida o muerte del próximo domingo.

“Esperamos que no tengo ninguna duda que van a venir a apoyar, que los traspiés que hemos tenido en este último partido no opaca para nada nuestra relación con nuestra gente, que cada vez se ha hecho más cercana y realmente nos enorgullece que nuestra gente se sienta bien, que disfrute, que vuelva a creer en este equipo, que sabemos que situaciones muy difíciles anteriormente pero que hoy realmente nosotros por más que a veces no pueda salir un partido, un resultado, realmente queremos que nuestro equipo esté entre los mejores”, finalizó.