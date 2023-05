Puebla quiere quitarse una espina clavada de la liguilla pasada

Puebla tiene una cuenta pendiente por la forma en la que el América los eliminó el torneo pasado en cuartos de final con un marcador global de 11 a 2 en contra, sobre todo después de que en ese repechaje dejaron fuera a las Chivas.

Es por ello que ahora en el Clausura 2023 quieren derrotar a los Tigres en esta instancia para lograr acceder de nueva cuenta a los cuartos de final y mostrar de lo que son capaces.

El portero paraguayo Antony Silva, referente de la institución, habló en exclusiva para Azteca Deportes sobre lo que se viene.

“Sabemos que la afición está molesta porque le dimos importancia a muchas otras cosas que no nos ayudaban a nosotros, pero esto es futbol, nos repusimos, le pusimos el pecho, corazón, cabeza para que este equipo vuelva a competir y que la gente apoye que sienta que vamos a representarlos como siempre lo hicimos”, comentó.

Puebla toma los recuados necesarios para enfrentar a Tigres

En el Puebla tienen claro que Tigres en papel es un rival difícil, sobre todo con sus individualidades, así que él como portero deberá detener los disparos de André-Pierre Gignac, algo que a Antony no le quita el sueño.

“Vamos a salir con nuestras herramientas, también deficiencias y virtudes, pero siempre en búsqueda de que sea un equipo competitivo y buscar hacer cosas importantes” señaló en exclusiva el portero Silva.

La Franja visitará el Volcán este domingo a las 9 de la noche en el repechaje a partido único por un boleto a la Liguilla, en el que buscará dar la sorpresa ante una de las nóminas más importantes del futbol mexicano.

“Sé que (Gignac) es un gran jugador, no podemos quitarle el mérito a ninguno de ellos, todos tienen muy buen nivel, pero no me puse a pensar jugador por jugador, tienen un plantelazo, cualquiera va a competir y va a buscar rendir bien, pero sé que tenemos un gran rival, y tenemos fe que haremos un gran juego”, afirmó el paraguayo.

Cabe señalar que desde que Robert Dante Siboldi tomó a Tigres, el equipo regiomontano empató a ceros con Querétaro; le ganó a Puebla 1-0 y cayeron ante León 0-3.

Mientras que el Puebla en su último partido goleó a Xolos 5-2, así que llegan con realidades distintas al Volcán el próximo domingo, en el que la Franja confía que pueden silenciar al Estadio Universitario.