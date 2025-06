Puebla vendió a este jugador que vale menos de 1 millón y es querido por muchos

El jugador Alberto Herrera, conocido como Beto entre los aficionados, se sumó a la lista de bajas del Puebla (que festejó este año 81 años de historia) , como lo son Miguel Jiménez, Luis Arcadio y Brayan Angulo, por mencionar algunas. El mediocampista, que vale 900 mil euros (más de 19 millones de pesos) según Transfermarkt, fue vendido al Mazatlán FC donde continuará su carrera futbolística.

El jugador de 24 años estará a la disposición de Robert Dante Silboldi, quien llegó a los Cañoneros para dirigirlos a partir del Apertura 2025 . Beto estuvo con el conjunto poblano durante 5 años, por lo que generó un vínculo con el club y la afición, de quienes se despidió mediante un mensaje que publicó en sus redes sociales.

@betoherrera_ Beto Herrera pasó del Puebla al Mazatlán FC para encarar el Apertura 2025

“Gracias Puebla. Gracias por abrirme las puertas de este club que me ha dado un sinfín de oportunidades para crecer y ser parte de lo que hoy soy como jugador y como persona. Gracias por las enseñanzas, las lecciones y los aprendizajes que me has dado a lo largo de todo este tiempo”, comenzó escribiendo Alberto Herrera.

TE PUEDE INTERESAR:



“Y sobre todo gracias por eso, porque me permitiste conocer muchos amigos, maestros y consejeros durante todo este trayecto, quizás hoy ya no me tocará defenderte como lo he hecho durante estos últimos 5 años, pero quiero que sepas que te deseo lo mejor, sé que no ha sido fácil últimamente, pero en verdad pienso que el amor por ti es lo único que une a todos y deseo de corazón pronto puedas volver a estar en el lugar que mereces”, agregó Beto.

¿Quién es Beto Herrera, jugador que vale menos de 1 millón?

Beto Herrera se formó en las Fuerzas Básicas del Pachuca, conjunto con el que estuvo en las categorías Sub-17 y 20. En 2020 pasó al Club Puebla para jugar con las inferiores hasta llegar al primer equipo y debutar en la Liga BBVA MX en octubre de 2021, en un partido entre la escuadra poblana y Mazatlán FC, su nuevo destino. Su primer gol cayó un año después y se lo anotó a los Bravos de Juárez.