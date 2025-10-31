Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Puebla vs Cruz Azul de la Jornada 16 del Apertura 2025

Este viernes 31 de octubre del 2025, se enfrenta Puebla vs Cruz Azul, encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS con Azteca Deportes.

El partido de Puebla vs Cruz Azul será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.

El Estadio Cuauhtémoc se convierte en casa de TERROR 😱 ¿Puebla o Cruz Azul... quién sale con la VICTORIA? 🎽🆚🚂 Dulce o truco en el #ViernesBotanero ... 📅 Viernes 31 de octubre

🕘 9:00 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/83VtmQgate — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 31, 2025

La transmisión del encuentro arranca al finalizar el partido de Necaxa vs Santos, partido encargado de iniciar con las actividades de la jornada y que transmitirá TV Azteca.

Puebla vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY viernes 31 de octubre

Cruz Azul luchará por el primer lugar de la tabla

El partido de Puebla vs Cruz Azul es clave para la Máquina que busca pelear por el primer lugar de la tabla, mientras que en el caso de Puebla, ya eliminado del torneo, no se juega nada más que tres puntos.

El conjunto del Cruz Azul se ubica en el tercer lugar de la tabla con 32 puntos conseguidos, en caso de llevarse la victoria, lo pondría en el primer lugar de la tabla momentáneamente y le metería presión a los equipos que se mantienen en la lucha por el primer lugar.

Un empate o derrota le quitaría posibilidades de terminar en el primer lugar de la tabla, por lo que los dirigidos por Larcamón están obligados a poder ganar.

