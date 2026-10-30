Puebla vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 30 de octubre, partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Urgencia de ganar tanto para el Puebla como para los Pumas si quieren meterse a la Liguilla, cuando se enfrenten este viernes 30 de octubre en compromiso de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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