Yo creo en mis jugadores: Andrés Lillini

Los Pumas de Andrés Lillini se supieron reponer ante las adversidades en el Olímpico Universitario y le dio la vuelta a una desventaja de 1-3 y derrotó 4-3 a Cruz Azul en la última jornada del Grita México Apertura 2021, triunfo que los catapultó al repechaje futbol mexicano.

Tras la emocionante victoria, el director técnico de Pumas aseguró que nunca dejó de creer en sus futbolistas y mencionó lo que ocurrió en el vestidor al medio tiempo del duelo ante los cementeros.

“Los agarré y les dije los ajustes, no grandes cosas, tengo fe en que pueden sacarlo adelante, y bueno algunas cosas propias que no puedo decir en los micrófonos, pero no creas que yo hice algo supremo, pero es el talentos y la garra de Pumas la que saca l resultado en un partido que nos complicamos nosotros mismos, y no todos los días suceden esas cosas, y destacar lo que hicimos”, confesó en conferencia de prensa.

El estratega argentino, destacó y aplaudió el la reacción de sus futbolistas, porque el técnico temía que ocurriera un partido similar al de media semana ante Santos Laguna, encuentro donde cayeron en casa por tres goles; sin embargo, está ocasión el conjunto auriazul reaccionó y remontó el partido.

“Es difícil visualizar para un entrenador que las primeras tres jugadas del rival te haga tres goles con Santos fue muy parecido entonces prefiero estar tranquilo, necesito llegar al vestuario y buscar una alternativa rápida que nos de vida y bueno al final uno comon el periódico, ni quiero colgarme ninguna medalla, estoy parado me sacudió y empecé a pensar en cómo darle vida a un equipo que iba a llegar al vestidor y necesitaba energía, hay un pilar de jugadores que en el entretiempo empezaron a decir cosas que ayudaron a salir adelante y ahora hay que ocuparnos del siguiente rival que será Toluca, nosotros con el cero atrás nos hace cuatro goles”.

Y piensa en Toluca

Lillini también aprovechó para hablar un poco de Toluca, próximo rival de Pumas en la ronda de reclasificación.

“Mañana en la mañana analizaremos a Toluca, nos metimos a una situación, la dinámica propia del juego, mañana sí pensamos en Toluca, un equipo que se mantuvo en los primeros puestos, es un rival complicado, con ellos perdimos, vamos a tener que ajustar mucho porque esos equipos te dan la vuelta”.

Con este resultado Cruz Azul se quedó en el octavo sitio de la tabla general y se medirá a Rayados de Monterrey en la ronda de reclasificación, mientras que Pumas avanzó entre los primeros doce lugares con 21 unidades.