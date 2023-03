Pumas anuncia la salida de Rafa Puente tras caer ante Pachuca

Se ha acabado la paciencia con Rafael Puente del Río. El entrenador, que llegó al banquillo de Pumas para el Torneo Clausura 2023 tras la salida de Andrés Lillini, ha sido cesado luego de la derrota del Club Universidad Nacional ante Pachuca en la Jornada 12.

Durante su estancia bajo el mando de Pumas, Rafael Puente tuvo un registro de tres victorias, dos empates y siete derrotas. En doce encuentros bajo sus órdenes, el entrenador no pudo encontrar un buen funcionamiento y ahora la derrota ante Tuzos fue el resultado que puso fin a su proyecto en Pumas, equipo del cual dijo que no renunciaría al cargo pese a los malos resultados, no obstante, se acabaron las oportunidades dadas por Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón.

Y es que con cinco partidos por delante, la escuadra de la UNAM aún tiene posibilidades matemáticas de entrar en la zona de repechaje, sin embargo, luce complicado ya que el equipo no depende únicamente de ganar sus partidos restantes.

La era de Diego Cocca con la Selección Mexicana inicia en Azteca Deportes

Te puede interesar: El DT europeo que suena para llegar a Tigres y suplir a ‘Chima’ Ruiz

Los números de Rafael Puente como DT de Primera División

Desde su llegada al banquillo del cuadro universitario, Rafael Puente fue criticado debido a su estadística. Como entrenador de Primera División, el estratega llegaba a Pumas luego de haber pasado por la dirección técnica de Lobos BUAP, Querétaro y Atlas.

Tras haber ascendido con Lobos, Rafa Puente estuvo al mando 30 partidos en los que consiguió 9 victorias, 5 empates y 16 derrotas. Posteriormente, estuvo al frente de Querétaro. Con los Gallos Blancos, fueron 24 partidos en los que tuvo 7 triunfos, 5 empates y 12 partidos perdidos. Mientras que en el banquillo del Atlas, la cosecha fue de 7 partidos dirigidos con una victoria, un empate y cinco derrotas.

Te puede interesar: El equipo de la Liga MX que busca a Gerardo ‘Tata’ Martino como DT