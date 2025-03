Las sorpresas de Pumas para enfrentar a Tigres en Austin

Los Pumas de la UNAM tendrán un partido amistoso ante Tigres en esta fecha FIFA. El conjunto que dirige el mexicano Efraín Juárez contará con varios canteranos para este viaje, una buena prueba para varios de ellos en suelo estadounidense.

El grupo de jugadores que realiza el viaje está integrado por Alex Padilla, Ricardo Galindo, Lisandro Magallán, Rubén Duarte, Nathan Silva, José Luis Caicedo, Guillermo Martínez, Leonardo Suárez, Alfonso Monroy, Ulises Rivas, Jorge Ruvalcaba, Alí Ávila, Santiago Trigos, Róbert Ergas, Ignacio Pussetto, Rogelio Funes Mori, Miguel Paul, Sebastián Venegas, Santiago López, Ángel Azuaje y Jonathan Flores.

Momento para los jóvenes en Pumas

En la lista se encuentran algunos nombres de jóvenes de cantera que esperan seguir sumando al Club Universidad Nacional y hacerse de un lugar en la escuadra dirigida por el mexicano Efraín Juárez.

“La realidad es que somos un club de los más grandes del país. Así como una institución tan grande, así nos comportaremos, entendiendo cosas que no nos gustan. A veces te dan y a veces te quitan. Nos sentaremos, platicaremos y lo del central no está en mis manos. He estado en su país, en Sudamérica y no te tratan así. No puedo permitir eso por nuestro futbol y somos todos responsables porque esas cosas son tristes”, fueron las palabras del DT mexicano tras la última fecha disputada en la Liga BBVA MX.

Juárez tiene claro el objetivo

Los Pumas de la UNAM también quiere hacerle frente a la Concachampions en el actual semestre.

“Aquí no hay magia. No hay que pedirles nada. Así quiero ver al estadio. Hoy estoy tranquilo e hicimos todo lo que está en nuestras manos. Estas semanas nos ayudarán para recuperar gente. Llegamos el viernes muy tarde de Costa Rica y hubo poco tiempo para recuperar. Ellos lo verán por la tele, nosotros vamos a pelear Conca y la liga”, sentenció el estratega de los Pumas de la UNAM.

