¡NO SE BAJA! Pumas sigue activo en el mercado de transferencias

Los Pumas de la UNAM siguen dejando muchas dudas en el actual torneo. El conjunto felino se ha mostrado irregular en el arranque del Clausura 2025.

Te puede interesar: ¡Viejos amigos! Sergio Ramos se reencontraría con estos jugadores en Rayados

Tras el empate ante Toluca en casa, José María Bazán, auxiliar técnico de Gustavo Lema, se refirió a la posibilidad de abrirle la puerta a un nuevo fichaje.

“En esta liga siempre puede haber sorpresas. Hay nombres de aquí para allá. Aquí no hay que cerrar nada hasta el último día”, dijo Bazán.

Resumen: Tigres 4-0 Tijuana | Jornada 4 | Liga BBVA MX, Clausura 2025

El arco de Pumas, un duelo mano a mano

Por otro lado, se animó a hablar sobre la titularidad en la portería entre Pablo Lara y Alex Padilla.



“Pablo ha hecho partidos muy buenos. Alex ha entrenado muy bien y seguro vendrá el tiempo de Alex. De momento hay que disfrutar el momento de Pablo. Nos está salvando y está jugando muy bien. Ya llegará el momento de Alex. Viene Concachampions y seguro se darán momentos para Alex. Si existe la posibilidad de cambiar el sistema. Mostramos buen desempeño con línea de cinco, si hay que resaltar algo es el buen desempeño. Hoy nos faltó un segundo para que la pelota vaya bien. Nosotros no encontramos la presión hacia adelante”, afirmó José.

¡Se metió de lleno en la polémica!

El ayudante de campo de Gustavo Lema, aseguró que hubo una jugada clara de penal a favor de Pumas al final del partido.

“En el primer tiempo nos vimos superados. Pienso que se notó el cansancio, ellos tenían dos días de descanso y nosotros jugamos el domingo. Hicimos cambios en el medio campo y eso hizo que se emparejar a el juego. Tal vez pudimos ganar. Del penalti no sé los argumentos para no marcarlo, nosotros estábamos pensando en quien cobraba, y cuando señala otra cosa me quedé callado, pues no entendí. Es el primer partido de los últimos que hemos jugado qué nos hemos sentido superados de área a área. Antes esto no había pasado. Encontrar la fineza para definir no la hemos encontrado. En defensa seguimos trabajando, pues no hemos encontrado lo mejor”, sentenció el auxiliar técnico.

El debut de Alex Padilla en Pumas aún no llega y para sorpresa de todos Pablo Lara sigue siendo el duelo del arco de Pumas.

Te puede interesar: OFICIAL: Estos son los partidos que se PERDERÁ el DT de Chivas tras agredir a James Rodríguez