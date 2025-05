Las posiciones que Pumas busca reforzar en verano

Efraín Juárez y los Pumas de la UNAM no alcanzaron a meterse en la Liguilla. El cuadro felino cayó ante Rayados y se despidió el torneo Clausura 2025.

Para el siguiente certamen, el DT de los felinos ya estaría pensando en traer nuevo nombres al club, en esa búsqueda por competir de gran manera y ser más agresivos en el siguiente torneo.

“Me parece que ustedes lo han visto, el sello es un sello con mucha intensidad, un equipo agresivo, un equipo que en cualquier campo intenta jugar de la mejor manera, de proponer los partidos, de ir a presionar alto, de jugar bien al futbol y obviamente por historia Pumas tiene que ser un equipo protagonista, Pumas de los mejores equipos de México y, sin duda, obviamente trataremos de que eso, como lo he comentado todos los días tenemos que ir con la mejor versión “, dijo Juárez tras la derrota ante Rayados en suelo regio.

En Pumas van por un central

Los felinos buscarían hacerse con los servicios de un nuevo central, esto debido a la baja del actual capitán, Lisandro Magallán. Por otro lado, intentarían fichar a un jugador con velocidad y desborde por las bandas. En el actual torneo, jugadores ofensivos como Rogelio Funes Mori o Jorge Ruvalcaba quedaron a deber.

“Me parece que siempre es importante contar con todos los jugadores y, bueno, desafortunadamente no pudimos contar con estos dos que tú comentas, pero como te digo, el grupo ha asimilado muy bien que para el míster todos son importantes. Para todos nosotros no hay titulares, todos pueden tener la oportunidad, uno nunca sabe cuál va a ser el mejor partido o el que se necesita de todos y bueno”, sentenció Efraín luego de la caída ante La Pandilla.

Los Pumas de la UNAM no han podido cortar una racha negativa de 14 años sin levantar un título.

