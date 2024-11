Pumas buscará resolver la serie ante Rayados con su gente en CU

“El fútbol es tan dinámico y esas cosas así obviamente que tienen peso, todo tiene peso. Como yo digo, para nosotros y para el resto, seguramente los otros jugadores piensan lo mismo, para salir campeones tienen que ganar a todos, tienen que jugar contra todos y contra todo”, dijo Gustavo Lema tras el triunfo en la ida en suelo regio.

La primera ocasión que se enfrentaron en la fiesta grande fue en el torneo Apertura 2004, cuando definieron al campeón de aquel certamen. La otra vez que se encontraron en fases finales fue en el Apertura 2010, aquella ocasión Rayados dejó en el camino a Pumas y terminó siendo campeón de aquel torneo.

“Las apariencias engañan, les cedimos la pelota, pero tuvimos las más claras. El gol fue una jugada que acabo de ver y no estoy para nada de acuerdo. Así que no nos quejamos nosotros, me imagino que los demás no se quejarán tampoco, sobre todo cuando están en el reglamento”, sentenció el estratega de Pumas.

Gustavo Lema ha sabido echarse en la bolsa nuevamente a la afición universitaria y se ha ganado la confianza de la directiva felina, que ha invertido en distintos fichajes para acabar con la sequía de títulos en la liga MX.

Los felinos contaron nuevamente con dos de sus dos figuras en la plantilla titular, Lisandro Magallán y Julio González.