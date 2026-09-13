Pumas cambia de Director a HORAS para el duelo ante Chivas

Los Pumas de la UNAM se alistan para disputar el que será uno de los juegos más entretenidos que habrá este fin se mana, mismo en donde el conjunto del Pedregal enfrentará a las Chivas del Guadalajara en un partido entre dos de los equipos más grandes del futbol mexicano.

Tigres 2-1 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorriarán marca doblete ante Pumas

Curiosamente, Pumas ha dado la nota no por un aspecto deportivo o futbolístico, sino más bien por haber hecho oficial la despedida de uno de sus Directores a tan solo unas horas de un duelo de matar o morir para el conjunto del Pedregal, por lo que no está de más saber qué fue lo que ocurrió.

¿A qué director despidió Pumas?

Fue durante este martes cuando la estructura de Pumas confirmó un cambio en pleno torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Este tiene que ver directamente con Raúl Alpízar, quien a partir de tal fecha dejó de ser Director de las Fuerzas Básicas del conjunto universitario.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Cabe mencionar que Raúl Alpízar formaba parte de la estructura de Pumas desde el 2020; es decir, desde hace seis años. Aunado a ello, en Multimedios se menciona que el puesto será ocupado por Juan Carlos Ortega, quien se especializó en la formación de jóvenes en el pasado.

🐾🐾 PUMAS 🐾🐾



Raúl Alpizar dejó de ser Director de Fuerzas Básicas de Pumas.



En el 2020, fue nombrado en dicho puesto. pic.twitter.com/ITBJDrnfYr — Brian Sales (@Brian_BA9) September 8, 2026

Ortega forma parte del cuerpo auxiliar de los Gallos del Querétaro y también pasó por equipos como el Galaxy, los Tigres y las Chivas, por lo que se espera que su arribo a Pumas sea la catapulta que el club necesita para traer nuevamente a jóvenes desde la cantera del Pedregal.

¿En qué categorías estuvo Raúl Alpízar en su estadía en Pumas?

Raúl Alpízar tuvo la oportunidad de ser auxiliar del primer equipo de Pumas antes de ser director de Fuerzas Básicas en diciembre del 2020. Su trabajo, en esencia, se enfocó en la formación de jóvenes para que estos tuvieran la oportunidad de hacer su debut en la máxima categoría de la Lig BBVA MX.