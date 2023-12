Pumas confirma boletos agotados para el juego de vuelta vs Chivas

El próximo domingo tres de diciembre de 2023, se disputan los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX. El primer partido del día es el de Pumas vs Chivas que se va a disputar desde el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto de Chivas llega con la ventaja de un gol en el marcador al ganar en el juego de ida con un gran disparo de Fernando Beltrán al minuto 43 del primer tiempo. El conjunto universitario necesita empatar el marcador global para poder avanzar a las semifinales y seguir en su lucha por el título.

Pumas le manda mensaje a su afición

Una de las ventajas que tiene el club felino es que cierran en su estadio y con su gente para buscar el pase a la siguiente fase.

Este viernes primero de diciembre, Pumas le mandó un mensaje a su afición, a través de sus redes sociales, pidiéndole que no asista al Estadio para el partido vs Chivas. La razón por la que hicieron esta petición es debido a la gran demanda que hay para comprar boletos y todos ya fueron vendidos.

Es por eso que en redes sociales aclararon que si no tienen boleto no vayan al estadio porque no habrá taquillas abiertas y los boletos están agotados.

Este domingo viviremos el desenlace de los cuartos de final. 🙌

El estadio abrirá 3 horas antes, llega con tiempo para disfrutar del espectáculo. Si no tienes boleto, no asistas al recinto. 🚫#DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/GrZziKOQAg — PUMAS (@PumasMX) December 1, 2023

Además, aclararon que el estacionamiento se abrirá desde las 14 horas (tiempo del centro de México y estadio abrirá sus puertas tres horas antes del silbatazo inicial para que la gente pueda acceder.

El partido de vuelta va a iniciar en punto de las 18 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio CU.

