ÚLTIMO MOMENTO: Pumas define futuro de Gustavo Lema

Pumas quedó eliminado del Clausura 2024, a manos de Cruz Azul y la afición universitaria exigió de inmediato la salida de Gustavo Lema.

El técnico que se quedó en lugar de Antonio Mohamed, ha sido duramente criticado por la afición en el semestre y más ahora, al no haber podido clasificar a semifinales.

Te puede interesar: El BOMBAZO que prepara Tigres para el Apertura 2024

¿Quiénes son los favoritos en las semifinales? | En Caliente

Pumas anuncia futuro de Gustavo Lema

Pumas le dará confianza al proyecto de Gustavo Lema de cara al Apertura 2024. El DT argentino ha sido ratificado por la directiva universitaria y tendrá otra oportunidad con la institución en el próximo torneo.

“Me siento representado por este grupo de jugadores, vinieron con un equipo difícil, que aprovechó lo deportivo y en cancha nuestra. Me quedé dolido con el arbitraje, hay un penal muy claro en el primero a Memo, en el segundo tiempo también. Estamos arriba de todas las estadísticas. El mal sabor de no avanzar, me quedo. No me queda más que felicitar al rival, que los mismos penales que nos marcan, que sea a favor”, fueron las palabras de Gustavo Lema tras quedar eliminado ante Cruz Azul en los cuartos de final.

Hoy fue un día especial en Cantera con la noticia del retiro de Jesús Molina, multicampeón de la Liga MX.

“Anunciarles a todo, he decidido retirarme como futbolista profesional. Ha sido una decisión difícil pero madurada con mi familia. Me siento un privilegiado y un bendecido de jugar 17 años de carrera. Agradecerles a todos los equipos, a las aficiones, a todos los directivos que me dieron la confianza y la oportunidad. Ha sido un camino largo, por momentos difícil, por las adversidades. Pero siempre me pude reponer”, fueron las palabras de agradecimiento de Molina para el conjunto felino.

Finalmente, Jesús se refirió a la prensa y agradeció a los medios por acompañarlo a lo largo de estos 17 años de carrera profesional.

“No quería dejar pasar a todos ustedes, porque han sido parte fundamental en mi carrera. Tantos medios de comunicación, como los equipos como Tigres que me dio la oportunidad de debutar. América que me pude permitir el sueño de poder ser campeón”, sentenció Jesús Molina en Cantera entre lágrimas tras anunciar su retiro del futbol profesional.

Te puede interesar: El árbitro para la final de Champions League: Real Madrid vs Borussia Dortmund