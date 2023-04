¿Los Pumas del ‘Turco’ Mohamed podrán meterse al Repechaje?

Los Pumas tiene una nueva cara en la Liga MX. La llegada del ‘Turco’ Mohamed al banquillo universitario resultó en una victoria por pizarra de 3-1 sobre el Atlético de San Luis, duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2023.

Que Pumas piense en el siguiente torneo: Warrior

En el programa de Los Protagonistas, dentro de una nueva sección, La Grada, una invitada le preguntó al Warrior, Carlos Guerrero, las posibilidades que tendría Pumas de meterse a la Liguilla del futbol mexicano.

“La tiene muy brava por el calendario. Cierran con América, por más de que Mohamed tiene condiciones para levantar a cualquier equipo, no le va a alcanzar, no tiene defensa el equipo universitario, de medio campo hacia adelante andan bien, me gusta; pero necesitan refuerzos. Dejemos que este torneo pase y que empiecen a pensar en el siguiente”, aseguró Warrior.



