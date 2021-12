Pumas se despide con altura del la Liguilla

Pumas quedo eliminado por los Rojinegros del Atlas en las semifinales de la Liga BBVA MX . El partido se vio envuelto en la polémica luego de una jugada en el área donde el delantero felino Juan Ignacio Dinenno recibió un golpe que le rompió la nariz y, aunque fue revisada en el VAR, el silbante Jorge Antonio Pérez Durán determinó que no había meritos para marcar un penal en favor de Pumas, pese a todo y al terminar el partido el entrenador de Pumas Andrés Lillini mostró su categoría al asegurar que su equipo no podía depender de una jugada si querían avanzar a la final.

“No nos podemos quedar con una jugada, la verdad es que no fuimos más que el rival en los 90 minutos o en los 10 minutos, no fuimos más que atrás, los partidos se ganan, en este caso porque eres superior al rival y no lo fuimos, llevándolo por delante con tu esfuerzo, con tu personalidad, yo creo que fue la segunda, en el fútbol no fuimos y nunca encontramos los caminos para hacerlo adecuadamente, Atlas tuvo opciones de gol, nosotros tuvimos muy pocas; todo el equipo tiene una personalidad única que te hace ilusionar, que te lleva estas cosas, y que al final no pasamos a una final por una ventaja deportiva, que fue lo que tuvimos en el torneo. Atlas fue segundo, quiero hacer pública mis felicitaciones al club Atlas, a su cuerpo técnico, a sus jugadores por el pase a la final porque es merecido”, aseguró Lillini en conferencia de Prensa.

Lillini no eludió la pregunta sobre la polémica

Además el entrenador auriazul habló sobre la jugada, que se dio minutos después, donde expulsan a Dinenno por tirarse una chilena en el área e impactar el rostro de Jesús Angulo, que a la postre terminó en la tarjeta roja y que generó muchísima polémica dentro de los aficionados, pues muchos consideraron que no se utilizó el mismo criterio arbitral.

“Le pregunté al cuarto árbitro porque no expulsan el jugador que por una chilena, sin saber a quién tiene atrás, y él me dijo: que cambió el reglamento, y ahora toda patada en el rostro a un adversario, aunque no te des cuenta que está atrás tuyo, es expulsión. Eso me contestaron, y sí reglamento es así pues no tengo nada que decir”, puntualizó.