Pumas lo despreció y se olvidó de él; hoy lo recuerda y desea tenerlo en su plantilla

En estos momentos Pumas atraviesa por uno de los peores torneos que ha tenido en el pasado reciente de la mano de Esteban Solari, entrenador que no ha podido encontrar un XI lo suficientemente confiable pese a que el Apertura 2026 ya superó la primera parte de la temporada regular.

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Parte de lo anterior deriva de los problemas que Pumas ha tenido para confeccionar una defensiva de temer al grado de ser uno de los clubes que más goles recibe por partido. Y, bajo esta panorámica, resuena más el nombre de un jugador al que dejaron ir y que hoy querrían en su plantilla.

Amaury García, de ser el “malquerido” en Pumas a que el club lo extrañe

Fue en julio del 2024 cuando Pumas tomó la decisión de desprenderse de Amaury García, canterano universitario que hoy tiene 24 años de edad y que, en el pasado, llegó a ser considerado una de las joyas que nunca pudo destacar como se esperaba en El Pedregal por la falta de minutos.

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Amaury García registró únicamente 471 minutos con el primer equipo universitario, así como otras oportunidades en las categorías inferiores. La realidad es que el nacido en la CDMX nunca pudo trascender como se esperaba, por lo que fue así cuando tomó la decisión de buscar otras oportunidades.

Fue bajo este contexto que Cruz Azul buscó ficharlo para el torneo Apertura 2024, por lo que, después de dos años, Amaury no solo ha logrado sumar más minutos en La Noria, sino que actualmente es titular indiscutible en el conjunto celeste, mismo que lo renovó hasta el 2030.

¿Amaury García podría ser considerado a la Selección Mexicana?

Hoy, el jugador que fue descartado por Pumas en el pasado cuenta con un nivel que ha sorprendido a propios y extraños, por lo que no se descarta que en algún momento pueda recibir una oportunidad en la Selección Mexicana de Rafael Márquez rumbo al proceso del 2030.