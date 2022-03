Pumas con esperanzas de remontar ante el New England Revolution

Los Pumas no viven su mejor momento, tienen cuatro partidos sin ganar en Liga MX , sin embargo, tienen la confianza de ganar en la vuelta de los cuartos de final de Concachampions ante New England Revolution en el Estadio Olímpico Universitario.

“Sabemos que nos tenemos que levantar, tuvimos dos resultados adversos en liga en los que no merecimos en ningún momento, más el de Santos que fue por decisiones arbitrales. Nos tenemos que levantar, este equipo siempre se hace fuerte. El partido de New England en Boston no jugamos bien, entonces hoy tenemos que pensar que es una oportunidad nueva. Estamos mentalizados en ganar la serie como lo hicimos ya varias veces” declaró el entrenador de los Pumas, Andrés Lillini.

Pumas va por la remontada

No será una tarea fácil para los felinos clasificar a la siguiente ronda del torneo, tienen que ganar 3-0 para empatar y 4-0 para clasifica a las semifinales. Pero no es una situación que el equipo universitario, ya que golearon 4-1 al Saprissa de Costa Rica en casa, en la vuelta de los octavos de final de la misma competencia. Sin embargo, tendrían que terminar con su propia portería imbatida para clasificar y evita el gol de visitante de los de la MLS.

“Nosotros nos centramos en ganar el partido, sabemos los goles que necesitamos hacer. Yo los mentalizo en ganar el partido, la situación del juego te dirá si te alcanza o no. Debemos de tener la capacidad necesaria para ser contundentes y defendiendo bien. Si no defiendes bien, el rival te va a sacar más ventaja todavía” aseguró Lillini.

Además, para los jugadores auriazules, su equipo es uno de los equipos grandes de México que puede con este tipo de situaciones.

“Pumas es uno de los equipos de los más grandes del futbol mexicano. Ya he más demostrado que podemos salir adelante de los resultados adversos. Vamos a salir a luchas por todas las pelotas. Vamos a salir con el resultado positivo, para que la afición siga creyendo en nosotros.” señaló Omar Islas, delantero universitario.