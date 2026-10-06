Esto se sabe sobre la posible salida de Esteban Solari si Pumas pierde ante Cruz Azul

Este fin de semana se llevará a cabo el duelo entre los Pumas de la UNAM y la Máquina de Cruz Azul, un compromiso con tintes polémicos luego de que ambas instituciones se vieran las caras en la gran final del torneo pasado, mismo que terminó a favor del cuadro celeste.

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Este juego llega en un momento complicado para ambas escuadras, pues ninguna de las dos ha logrado trascender como se esperaba y, de hecho, tanto Pumas como Cruz Azul están lejos de los primeros lugares. Ahora bien, ¿quién de los dos DT’s tiene más riesgo de perder su trabajo?

¿Qué pasará con Esteban Solari si Cruz Azul vence a Pumas?

En estos momentos, Pumas se encuentra en la duodécima posición de la tabla general del Apertura 2026 con 12 unidades producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, así como 14 goles a favor y 16 tantos en contra, convirtiéndose en una de las peores defensivas de la campaña.

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Ante esta situación, distintos aficionados se han preguntado si una nueva derrota frente al actual campeón de México podría significar la salida del entrenador argentino Esteban Solari toda vez que, al inicio del torneo, el objetivo era emular o superar lo hecho en la temporada anterior.

Sin embargo, el portal ESPN es claro en mencionar que El Tano no solo no cuenta con un ultimátum para este compromiso, sino que además es muy probable que termine la temporada con Pumas a pesar de lo que ocurra en la misma, pues tiene la confianza plena de la directiva auriazul.

¿Cuánto vale actualmente la plantilla de Pumas?

Según destaca el portal Transfermarkt, Pumas es el octavo equipo más valioso del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX al tener un valor de 59.28 millones de euros, por lo que el cuadro del Pedregal es superado por otros clubes como América, Cruz Azul, Chivas, Toluca, Tigres, Rayados y Tijuana.