Aldrete y Mohamed fueron críticos con el juego de Pumas

Pumas no han logrado acostumbrarse a ganar en el presente semestre e hicieron su debut en laLeagues Cupcon una derrota en penaltis, frente al Montreal FC. A partir de ello, ha comenzado la autocrítica.

Antes de enfrentarse al DC United de la MLS, el lateral izquierdo felino, Adrián Aldrete, fue cuestionado sobre los aspectos en los que, considera, el cuadro auriazul se ha quedado corto. Pese a que tenía a un costado a su entrenador, Antonio Mohamed, el zaguero emitió una crítica acerca de la forma en la que juega el equipo.

“Ha habido detalles, cada partido es una circunstancia totalmente distinta. Lo que sí, es que creo que hemos sido reactivos, que eso no nos conviene tanto, porque significa que no estamos accionando primero. Esto es lo importante y lo sabemos, hemos rescatado momentos del partido pero hemos regalado mucho tiempo y, en una competencia como ésta, no puede ser así. Tenemos que ser más activos desde el principio”, reflexionó en conferencia de prensa.

Aldrete asume el rol de líder en el plantel de Pumas

Con 35 años de edad y apenas su segundo torneo en Ciudad Universitaria pero recargado en su largo recorrido por clubes con alta exigencia, Aldrete fue designado como uno de los capitanes de los Pumas en el Apertura 2023 y, con respecto a esa labor, compartió algunas impresiones.

“Es una gran responsabilidad ser capitán de un equipo grande. En el grupo, es contagiarnos de esta situación de que es matar o morir. Tenemos que salir sin reservarnos nada. Recordar los talentos y cosas buenas que hacemos”, señaló.

Y acerca de la optimización grupal para lo que se ve en el horizonte, concluyó: “Alargar la estadía siempre es importante, se puede hacer de mejor forma, tienes entrenamientos que se pueden hacer con alta intensidad buscando el objetivo que quieres y eso lo tuvimos en unas canchas aparte, en muy buen estado en esta ciudad, entonces creo que la preparación es bastante buena”.