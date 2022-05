Pumas ya habría elegido a su nuevo portero para el Apertura 2022

Pumas está armando, otra vez, un proyecto para el siguiente año futbolístico. La permanencia de Andrés Lillini es sólo el primer paso de una reestructura que incluye contratar a jugadores que los lleve a dar ese salto de calidad.

Uno de ellos, está en la portería. Tras la salida de Alfredo Talavera, quien no llegó a un acuerdo con la directiva para renovar su contrato, ahora parece que los felinos ya encontraron a quien podría ser su nuevo guardameta, por detrás de Julio González.

Gil Alcalá interesaría a Pumas

Para nadie es un secreto que la situación económica de Pumas no es la ideal. Es por eso que los universitarios buscarán armar un plantel con jugadores que ya tengan experiencia en la Liga BBVA MX, tomando en cuenta también el trabajo que ha hecho Andrés Lillini con el equipo.

Gil Alcalá, actual portero de los Xolos de Tijuana, sería la principal opción para los felinos. En el último Clausura 2022 no tuvo minutos, ante la titularidad de Jonathan Orozco y es por eso que no vería con malos ojos aterrizar en Ciudad Universitaria, tomando en cuenta que llegaría para meterle presión a Julio González y por qué no, podría pelear por la titularidad.

El plan de Pumas es mantener a Julio González en el arco. El portero mexicano fue quien jugó los partidos con los felinos, cuando Alfredo Talavera se encontraba lesionado. Es por eso que recibirá la confianza para ser el titular.

Además de Gil Alcalá, en su momento Pumas pensó en Raúl Gudiño, quien quedó fuera de Chivas tras terminar su contrato con el Rebaño pero al parecerm sólo se quedó en un rumor y el arquero mexicano podría emigrar a la MLS de Estados Unidos.

