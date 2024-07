Así llegan los Pumas de la UNAM a su debut en la Leagues Cup

Pumas está mostrando una mejor imagen en este torneo Apertura 2024. El equipo de Gustavo Lema marcha invicto y es sublíder del certamen. Tras 4 fechas suma 10 puntos, producto de 3 victorias y 1 empate. El club felino llega de esta forma a la Leagues Cup, un torneo en el que quieren llegar muy lejos y aspirar al título.

“Yo creo que es, como cualquier torneo, Pumas tiene que competir para ganarlo y la idea es ir a dar la mejor versión. Lo vimos el torneo pasado y en general a los equipos mexicanos no nos fue bien. Tenemos el reto cada uno, en su casa, de hacerlo mejor, y nosotros somos Pumas. Es un torneo que en lo personal me gusta mucho y es competitivo. Lo mejor que tengamos lo pondremos ahí", dijo el DT argentino sobre su participación en el certamen internacional.

Te puede interesar: América: La MILLONADA que pagarían por Sebastián Cáceres

Pumas atraviesa un gran momento

Por otro lado, Lema se refirió al buen arranque del equipo en el torneo.

“Es futbol esto y uno muchas veces confía en el trabajo y jugadores y a veces no se da. Uno tiene la ilusión de que se concrete lo que uno visualiza. Se hizo un buen trabajo de los lugares para reforzar, de los chavos y el plantel que tenemos. Las bajas de Licha, de Memo. No sabíamos de Memo si estaba en condiciones de ir a la banca. Ahora lo de Leo y por eso necesitas un plantel y el trabajo fue para tener una línea de mejora del plantel. No puedo decir que estoy sorprendido, sino tranquilo de que se hizo lo que visualizaba”, dijo el técnico argentino.

Los dirigidos por Lema quieren mantener el invicto

El conjunto felino no conoce la derrota en este nuevo semestre.

“Estoy contento en general porque se sacó un partido complicado con un rival muy intenso con grandes campañas. El rival enaltece la victoria de Pumas. El primer tiempo no me dejó tan conforme y no me gustó cómo entramos al campo. Fue un partido de duelos y empezamos a ganarlos. Podíamos ganar las espaldas y no me terminaba de gustar, pero hubo una mejora y el segundo tiempo hubo una superioridad más allá de que los goles ayudan. El equipo, con los cambios y la merma física, no se vio eso de meterse atrás o equivocarse. Lo manejó bien y contento con eso”, sentenció el entrenador felino.

Te puede interesar: ¡Parón por la Leagues Cup! ¿Cuándo regresa el Apertura 2024 de Liga BBVA MX?