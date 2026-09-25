¿Pumas dejó de ser un GRANDE de la Liga BBVA MX? es superado en este rubro por Puebla y Querétaro

Este fin de semana se disputará la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que estamos por llegar a la segunda parte del campeonato mismo en donde Pumas ha quedado a deber en todos los rubros, sobre todo, por la participación que tuvo en la temporada anterior.

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En estos momentos, los Pumas de la UNAM están lejos de la Liguilla del futbol mexicano y, en consecuencia, de los primeros puestos de la tabla general. Además, recientemente se reveló un dato en donde el cuadro capitalino es superado por otros como Querétaro y Puebla.

Pumas y su triste asistencia al estadio en el Apertura 2026

La cuenta de X, Goles y Cifras, dio a conocer que la Liga BBVA MX ya superó los dos millones de aficionados en los estadios durante este torneo. Para ello, reveló la cantidad de aficionados que cada uno de los equipos ha metido hasta ahora en sus respectivos recintos deportivos.

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La Liga MX superó los dos millones de aficionados en los estadios en el Apertura 2026.



239,278 Monterrey

193,613 Atlas

160,940 Guadalajara

159,770 América

157,912 Cruz Azul

133,418 Toluca

126,665 Tijuana

108,721 Tigres

103,803 Atlante

91,840 Atlético San Luis

86,433 Necaxa… pic.twitter.com/qauf3lVqTa — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) September 22, 2026

Para sorpresa de todos, Pumas se encuentra en el penúltimo lugar de esta clasificación pues, después de más de la mitad de la temporada, el subcampeón del torneo anterior solo ha ingresado 57,831 asistentes al Olímpico Universitario, una cifra preocupante para un grande de la Liga BBVA MX.

Para poner un poco de contexto, la fuente establece que solo Juárez ha metido menos afición a su estadio, por lo que otros equipos como Puebla, Querétaro, Santos y Pachuca han ingresado más afición pese al irregular torneo que cada uno de estos ha tenido hasta ahora.

¿Cómo le va en este rubro a los otros grandes de la Liga BBVA MX?

La situación con los otros grandes de la Liga MX es totalmente distinta, pues en el tercer lugar aparece Chivas con el ingreso de casi 161,000 personas al Akron. En el cuarto lugar aparece el Club América con 159,770 seguidores, mientras que el Top 5 lo cierra Cruz Azul con 157,912 aficionados.