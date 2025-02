Los Pumas manifiestan su molestia por el arbitraje vs el América

Debido a que el director técnico de los Pumas, Gustavo Lema, junto a su hijo y auxiliar, Matías, fueron expulsados durante el partido contra el América , fue su otro asistente, José María Bazán, quien compareció ante los medios de comunicación una vez que finalizó el partido en el Estadio Olímpico Universitario. Y fueron, precisamente, las expulsiones —empezando por la del mediocampista peruano, Piero Quispe— lo primero que abordó.

“Yo estoy cerca de la jugada y no vi roja, vi el convencimiento del árbitro para sacar la roja; después, lo veo con las cámaras, lo ves en cámara lenta, ves que es una jugada que debe ser analizada. Listo, ya pasó, no quiero decir nada que suene a excusas, (hay que) felicitar al América, los Clásicos hay que ganarlos y ellos lo ganaron”, dijo.

Con respecto a las tarjetas rojas que se mostraron en el banquillo, complementó: “Yo estoy sentado lejos de Gustavo, pero me parece que fue injusta y rápida la expulsión, están abusando del temperamento y, en vez de gobernar, levantan un poco más, lo que sí no entiendo es la expulsión de Matías, le pregunté qué dijo y dijo que nada, me parece que la de Gustavo también, no la tengo bien clara”.

Las bajas de Pumas para el partido contra América

El representante felino recordó las múltiples bajas que tuvo el equipo universitario y lo citó como uno de los motivos por los que les costó competir sobre el terreno de juego frente al acérrimo rival.

“Tuvimos muchas bajas, semana difícil para armar el equipo, ya sabemos las bajas de Licha (Magallán), de Nathan (Silva), Memo (Martínez) Pablo Lara, (José) Caicedo se decidió esta mañana (que podía jugar), está infiltrado, (Jorge) Ruvalcaba, una semana complicada y difícil, peleamos por la pelota; si sacábamos la pelota al América, teníamos posibilidades, (pero) la roja llega al 40'… El martes se iban cayendo soldados de aquí para allá, los chicos entregaron el alma como se entrega en un clásico”, indicó.

Bazán se mostró consciente de la inconformidad de la afición, manifiesta durante todo lo que va del torneo, y, especialmente, en sus últimos dos encuentros; sin embargo, les hizo un llamado y ofreció una garantía de que la situación cambiará.

“Les pediría que sigan apoyando, teniendo confianza en el equipo, hay chicos que necesitan ser queridos, están entregando todo, es un tema que vamos a revertir, vamos a encontrarle la vuelta, siempre lo hacemos. Gustavo y su cuerpo técnico, con Antonio Mohamed, entraron a Liguilla, después entraron a las dos últimas; si se entra en esta, sería la primera vez que pasa en las últimas 30, tenemos un pasado para creer, tenemos chicos que entregan el alma. Lo que debemos recuperar es la química dentro de la cancha, le vamos a dar vuelta a esto”, sentenció.