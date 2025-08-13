Filtran la supuesta camiseta de México para el Mundial del 2026 y evoca la mítica y legendaría de Francia 98

Se ha filtrado el que podría ser el jersey de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo del 2026 , el cual evoca y cita una camiseta legendaria como fue la que México usó en Francia 1998.

El calendario azteca, que se veía en 1998 en el frente de la camiseta regresará y de acuerdo a las imágenes filtradas, además tiene vivos en color rojo en el cuello y en las mangas, además de vivos en blanco.

La camiseta que se ha filtrado no es oficial, aunque las sensaciones en redes sociales es que luce bien, que es un homenaje a la camiseta de 1998 y otros aficionados ya han preguntado sobre el lugar para comprarla y los precios de lanzamiento de esta camiseta.

Es necesario aclarar que es una filtración por lo que no está concreto que ese será el jersey, aunque en muchas ocasiones aciertan en ese sentido con la camiseta que se presentará.

Te podría interesar: Es OFICIAL, México tiene nuevo rival de preparación

Camiseta de Francia 1998 de México, ¿la más bonita de todas las épocas?

México ha tenido muchas camisetas, pero la camiseta del calendario azteca ocupa un lugar especial, pues no solo fue innovadora, sino que llevaba consigo un pedazo de historia, de identidad y de cultura mexicana.

De hecho se han vendido camisetas de ese tipo a lo largo de los años evocando la de México en 1998, pero nunca realmente de la marca que viste México y mucho menos en el contexto del Mundial.

¿Se avecina revelación de jerseys para el Mundial del 2026?

Lo que es una realidad es que a menos de un año de la Copa del Mundo del 2026, parece ser el momento para que las marcas que visten a las selecciones, comiencen a revelar los diseño del primer uniforme que los equipos usarán en el Mundial.