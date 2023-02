En Pumas no hay claridad sobre el nuevo formato de torneo

Luego de que a media semana se diera a conocer que buscarán cambiar el formato de torneo en la Liga BBVA MX para el año siguiente, en Pumas no quedó del todo claro el mensaje, pues desconocen cómo funcionará. Así lo manifestó el mediocampista brasileño del equipo universitario, Higor Meritao.

“Yo no sé qué hablar porque no me enteré muy bien, no sé cómo es. Yo no sé qué van a planear para los próximos torneos pero seguimos trabajando”, indicó.

No se entendió bien el cambio en el futbol mexicano

“Yo no me enteré muy bien de este nuevo tema del futbol mexicano y que ahora van a bajar los extranjeros ¿no? Yo sigo trabajando para dar lo mejor a Pumas y para que nosotros salgamos campeones de este torneo que es lo más importante. Disculpe, no me he enterado muy bien de este tema para responder”, agregó, dirigiéndose directamente al reportero que le cuestionó en conferencia de prensa.

No obstante, Meritao reconoció que la posible reducción de ocho a siete extranjeros, es algo que genera presión, pues significa “el riesgo de perder su trabajo”.

“Por supuesto, hay una presión más ahora para nosotros que somos extranjeros, a dar lo mejor todos los días porque si no te sale bien ahí, corremos el riesgo de perder nuestro trabajo. Yo sigo trabando todos los días para quedarme en Pumas porque estoy muy contento acá, mi familia también”, comentó.

Interrumpen respuesta sobre Dani Alves

Higor Meritao no tuvo problema en responder al ser cuestionado sobre su compatriota y excompañero de equipo Dani Alves, quien actualmente se encuentra en una prisión de Barcelona acusado de violación. Sin embargo, el personal de comunicación del equipo solicitó que se realizara la siguiente pregunta antes de que el jugador terminara de hablar.

“Yo sé que es un tema personal, un tema muy complicado el de Dani Alves, que la directiva y el cuerpo técnico sabe lo que va a decir”, alcanzó a mencionar.

Los Pumas se preparan para recibir al Atlas el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. El cuadro que dirige Rafael Puente del Río busca sumar su tercera victoria en la misma cantidad de partidos jugando como local en lo que va del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

“Sufrimos mucho el torneo pasado, donde logramos creo que solo dos victorias . Ya son cuatro jornadas y ya ganamos dos partidos y empatamos uno, entonces yo veo este arranque con buenos ojos”, sentenció Meritao, quien se perfila para repetir como titular en el centro del campo, junto con el exfutbolista de las Chivas, Jesús Molina.

