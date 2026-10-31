Pumas y Pachuca estarían interesados en esta figura de Chivas; ¿cuánto tendrían que pagar por él?

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está a punto de entrar a sus últimas jornadas de la temporada regular, por lo que varios equipos han comenzado a analizar lo que será el siguiente mercado de fichajes destacando a Pumas y Pachuca, quienes tienen en mente el fichaje de un elemento de Chivas.

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Tanto los Pumas de la UNAM como los Tuzos del Pachuca entienden que para pelear seriamente el título en México deben reforzar su apartado defensivo. Por tal motivo, un jugador de Chivas, que no ha sido muy utilizado por Gabriel Milito, ha comenzado a llamar la atención en ambos clubes.

¿Qué jugador de Chivas es buscado por Pumas y Pachuca?

De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, Miguel, Micky Tapias es uno de los jugadores que podrían salir de Chivas en el siguiente mercado de fichajes invernal, esto debido al poco rendimiento que ha tenido con el Guadalajara a lo largo de esta temporada.

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Bajo este contexto, el portal Soy Futbol establece que tanto Pumas como Pachuca estarían siguiendo de cerca el presente de Micky Tapias, pues lo consideran un elemento con potencial para reforzar su zona defensiva de cara al inicio del siguiente torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que el valor de Miguel, de acuerdo con el portal Transfermarkt, es de 1.3 millones de euros, cantidad bastante accesible para capitalinos e hidalguenses. Además, el hecho de haber tenido poca participación en Chivas hasta ahora haría que su valor no aumente demasiado.

¿Cuáles son los números de Micky Tapias en Chivas?

Miguel Tapias llegó a Chivas en enero del 2025 desde el futbol de la MLS, por lo que ya suma casi dos años en la institución tapatía. En esta cantidad de tiempo, el jugador mexicano ha disputado alrededor de 1,760 minutos en 27 duelos, en donde registra solamente una asistencia.