¿Primer problema en Pumas? Piero Quispe habla de la altura en la CDMX

El joven mediocampista Piero Quispe llega a Pumas como la joya peruana, luego de ser elegido el mejor jugador en el futbol de su país. El mediocampista habló de la adaptación que tendrá a la altura de la CDMX.

“Estoy con mucho trabajo y desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien y estoy poco a poco apoyándome en la altura, donde Perú donde yo jugaba había pero no tanta. Me voy acoplando”, expresó el futbolista universitario.

Piero Quispe ignora las críticas previo a su debut con Pumas

Piero Quispe se olvida de las críticas y se concentra en Pumas

Por otro lado, se refirió a la decisión de elegir a Pumas como su nuevo destino.

“Yo no hago caso a las críticas, solo hago caso a mis padres. Venir a la Liga de México no es fácil. Es bastante competitiva y también de acá se puede ir a Europa. No vi tantas críticas como dices pero la vida es de oportunidades. No dude en venir”, dijo el jugador peruano.

También, expresó que está comprometido con el cuadro felino y mostrará su mejor versión en el pedregal.

“De mi parte quiero poner mucho trabajo y aportar mi granito de arena. Hay grandes jugadores y debo seguir trabajando para ganarme un puesto en el equipo. Voy a aportar mucho sacrificio”, comentó Piero Quispe.

Quispe es “sensación” en el futbol peruano

Otro de los fichajes es Guillermo Martínez, quien llega proveniente del Puebla, donde fue pieza clave para que “la Franja” consiguiera su pase a la liguilla. En una destacada actuación en el pasado Apertura 2023, en la que finalizó como el segundo máximo goleador del torneo, con 11 dianas.

Piero Quispe, considerado la “sensación del fútbol peruano” en las tierras incas, llega con apenas 22 años, pero con una trayectoria de 88 partidos a nivel de clubes con el Universitario, en las cuales destacó con 11 goles y 8 asistencias. Con la Selección de Perú, Quispe ya hizo su debut y ha disputado tres partidos.

