Pumas recibe excelente noticia para su próximo partido; esta es la diferencia principal respecto a la final pasada

Pumas vivirá una de las semanas más complicadas desde la llegada de Esteban Solari al mando del conjunto universitario, pues será este domingo cuando los del Pedregal enfrenten a la Máquina de Cruz Azul para revivir lo que sucedió en la final de la temporada pasada en CU.

Gol demoledor: Juárez marca el tercero vs Pumas | Juárez 3 - 1 Pumas | Jornada 10

Vale decir que Pumas tiene la necesidad de sacar un buen resultado ante los actuales campeones del país pues, de lo contrario, su oportunidad de llegar a la Liguilla del futbol mexicano estará cada vez más lejana. Afortunadamente, los universitarios recibieron una gran noticia a días para este juego.

¿Cuál fue la buena noticia que Pumas recibió a días para el partido ante Cruz Azul?

Luego de lo sucedido en las últimas semanas por la parón por la Fecha FIFA, Pumas podrá recuperar a varios elementos que no estuvieron presentes en los últimos días, por lo que, salvo excepciones claras, el cuadro capitalino tendrá plantel completo para enfrentar a Cruz Azul.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Inicia la semana y ya preparamos el juego del próximo domingo en C.U. 👊 #SiemprePumas https://t.co/Ol5nfrr9Zf — PUMAS (@PumasMX) October 6, 2026

El duelo, que se llevará a cabo este domingo en punto de las 19:00 horas en el Olímpico Universitario, tendrá la presencia de elementos como Álvaro Angulo y Adalberto Carrasquilla, así como Robert Morales, los cuales estuvieron en sus respectivas Selecciones durante esta Fecha FIFA.

Además, César Huerta cada vez se ve con más confianza en su regreso al Pedregal, por lo que es probable que el Chino inicie desde el cuadro titular si es que así lo desea Esteban Solari, técnico que, en teoría, no tendría un ultimátum si es que llega a caer en este partido con Cruz Azul.

¿Cuáles son las únicas bajas que tendrá Pumas para enfrentar a Cruz Azul?

Las únicas bajas que tendrá el técnico argentino para el compromiso ante los celestes son las de José Juan Macías y Sebastián Córdova, elementos que podrían retornar actividades a finales de este año o principios del 2027. Además, tampoco podrá contar con Cristian Calderón.