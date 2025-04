¡Juárez avanzaría! Pumas se negaría a jugar el Play In por la tormenta de arena y podría quedar eliminado

Siguen las dificultades para poder disputarse el encuentro entre Juárez vs Pumas del Play In del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. El conjunto felino no esta conforme en que el encuentro se dispute en las condiciones climáticas que tiene la Ciudad Juárez con la tormenta de arena pero corre el riesgo de quedar eliminado.

Juárez vs Pumas| Liga BBVA MX | Play-In | Clausura 2025

Pumas quedaría eliminado por no jugar ante Juárez

En un principio, el encuentro fue retrasado por una tormenta de arena, por lo que la Liga BBVA MX decidió que iniciara a las 17:30 horas tiempo del centro de México. Al momento de dar la hora del encuentro, el equipo felino mostró su inconformidad y no quiso iniciar el partido por la tormenta de arena.

Álvaro López Sordo detalló de forma exclusiva en la transmisión de azteca siete, sin ser información oficial pero si un rumor que se desató en el estadio, en el que Pumas no saldría a jugar, el conjunto de Juárez si saldría, los árbitros se verían obligados a iniciar el encuentro y al no estar el equipo visitante el equipo de la frontera avanzaría.

Unos minutos después, las directivas determinaron volver a recorrer el encuentro para que inicie en punto de las 18 horas tiempo del centro de México y los jugadores universitarios volvieron a salir a calentar al terreno de juego aceptando jugar el partido.

Se espera que en punto de las 18 horas tiempo del centro de México, sea el silbatazo inicial del partido.