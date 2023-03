Jugadoras de Pumas alzan su voz en el Día Internacional de la Mujer

Este miércoles en el Día Internacional de la Mujer, Pumas femenil abrió sus puertas a los medios de comunicación en donde las jugadoras del Club Universidad hablaron sobre la equidad de género en el deporte y lo importante que ha sido la creación de la Liga MX femenil.

La delantera felina, Dinora Garza, mandó un mensaje sobre la responsabilidad que tienen como futbolistas de alzar la voz en un día tan importante para la mujer; “Por medio de la liga queremos dar un ejemplo como mujeres, que a través de nosotras se vean todos los valores, el coraje que las mujeres desarrollamos”.

La importancia de la liga en el Deporte Femenil en México

Garza también expresó su sentir sobre la importancia que ha generado en el deporte femenil y en la sociedad la Liga Mx Femenil; “El impacto de la liga ha sido grandísimo. Ya aparecemos en todas las plataformas pero queremos ir ganando más terreno. No sabemos si impuesta o no pero la liga existe y hay que agradecer que los clubes tomaron el proyecto y muchos le dan la seriedad que se merece” agregó.

Aunque no todos los equipos viven la misma realidad como en UNAM, donde las jugadores sienten la responsabilidad con el equipo femenino; “Queremos que no exista ese tipo de condiciones y que el club pueda apoyar en cuestiones como cambiar de uniformes. Es algo que al final empieza a marcar una diferencia. Sabemos que estamos alejadas todavía en temas salariales pero tenemos que entender que esto está empezando.” Concluyó la “9” de los felinos.

Las chicas de Pumas alzaron la mano sobre el acoso que se vive en el fútbol femenil

Garza también habló sobre el acoso que han vivido algunas de sus compañeras de la liga y extendió su apoyo a cada una de ellas; “Yo jamás he vivido una situación así, pero sería una de las primeras en alzar la voz y externaría ese tipo de conductas que no deben existir no sólo en el fútbol si no en la sociedad. Que sepan todas las compañeras que viven esto que tienen todo nuestro apoyo, como jugadoras tenemos un impacto dentro de la sociedad.”

Por último, le mando un mensaje a todas las niñas que sueñan con jugar futbol profesional algún día; “Crecimos disfrutándolo, viéndolo como nuestro hobby, jamás pensamos estar aquí en una conferencia de prensa, soy una afortunada de estar aquí, de ser pionera, de poder decir “estuve en el inicio de la liga Femenil” hay que decirles que no desistan, que los sueños están para alcanzarlos” finalizó.