Las posibles altas y bajas de Pumas para el Clausura 2025

Pumas volvió a decepcionar a los aficionados auriazules y quedó afuera de la Liguilla. El cuadro felino cumplirá 14 años sin levantar un trofeo de la Liga MX y la continuidad de Gustavo Lema en Cantera es una incógnita. Varios jugadores quedaron a deber en este torneo, mientras que otros sacaron su mejor versión.

“Es la sensación de no poder contra cosas que no podemos manejar. En la cancha tuvimos que ser efectivos. Hicimos 3 goles, dominamos gran parte del juego y tuvimos el juego en momentos complejos. Las otras cosas son cuestiones que es una lástima porque estoy agradecido y enamorado de la liga y son cosas bien que no le hacen bien, pero los fallos pueden pasar, pero es futbol y puede pasar”, dijo el estratega felino tras la eliminación ante Rayados.

¿El ‘Piojo’ Alvarado llegará a Cruz Azul? | Las Bombas de Medrano

Te puede interesar: ¿Quiénes han sido los últimos técnicos europeos de las Chivas?

El Chino Huerta podría ser baja para Pumas

Una de las bajas para el siguiente torneo podría tratarse de César Huerta, en caso de que llegara una buena oferta de Europa y el Chino pueda por fin cumplir su sueño. También, hay posibilidades de que Gustavo Lema amplié su contrato en el banquillo auriazul.

“Nosotros desde el día que llegamos, me tocó llegar con Toni y cuando proyectamos, hablamos de acercar a Pumas y para eso tenemos un camino claro y centrarnos en la liguilla, pero es Pumas y no nos alcanza con estos buenos valores y queremos más. Pumas está por delante, así que no nos hemos detenido en eso. Terminó el torneo, nos sentaremos y veremos cómo sigue”, comentó Lema.

Te puede interesar: TODOS los equipos que han sido tricampeones de la Liga MX

Este sería el futuro de Memo Martínez con los Pumas

Uno de los delanteros que más rindió fue Memo Martínez, por lo que sería prácticamente un hecho que seguiría siendo uno de los pilares en el once titular del cuadro universitario.

“No, yo siempre digo lo mismo. Les cuento una intimidad. Le seguía gritando que picara y dije, estoy loco. Es terrible lo que hace el chico. No me canso de decirlo. Tengo la fortuna de verlo diario y lo que ven ustedes es consecuencia de su día a día. Todos los que lo conocemos sabemos que se va a decantar su salida. Nosotros lo seguimos disfrutando mucho”, sentenció el DT felino.