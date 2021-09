Mejía Barón no promete “resultados inmediatos” en Pumas

Este miércoles los Pumas presentaron a Miguel Mejía Barón, como vicepresidente deportivo del club, a la espera de recomponer el camino, aunque con cambios que se irán reflejando poco a poco.

Así lo señaló el experimentado directivo, quien regresa a la que fuera su casa por muchos años. Junto a Leopoldo Silva, presidente de la institución, le mandó un mensaje a los seguidores universitarios.

“Entiendo la ansiedad y me la imagino, pero hay un análisis de la mayoría de la afición puma. Saben que esto no se modifica de un día para otro, se necesitan procesos y necesitamos comprensión de ese público. Uno tiene que pedirles calma y un poco de espacio para retomar el camino del éxito”.

El regreso del doctor Mejía

Pasaron 20 años para que el doctor Mejía Barón regresara con los Pumas. Con un gran bagaje en sus espaldas, llega en un momento complicado para el equipo en el Apertura 2021.

Aunque no quiso prometer “resultados inmediatos”, porque no le gusta hacerlo al no saber si lo podrá cumplir, lo que sí aseguró es que confía en el técnico Andrés Lillini y que primero se empapará de las circunstancias actuales del club.

“Andrés sabe mucho de esto, el futbol no es tan misterioso, es un juego y el más popular en el mundo. No sé, en este momento, sobre qué área debo acentuar mi participación. Lo más sensato es llegar y conectarme con la institución en todos los sentidos. Y buscar cómo podemos continuar con el espíritu Puma... Tengo una confianza en el cuerpo técnico que aparece aquí. Se va a poder superar y progresar durante el transcurso de esta temporada”.

El día de hoy nuestro presidente, el Ing. Leopoldo Silva, presentó al nuevo vicepresidente deportivo de nuestros Pumas, el doctor Miguel Mejía Barón.



¡BIENVENIDO! 🐾#ComoDebeSer #SoyDePumas pic.twitter.com/rZ2eCkayEB — PUMAS (@PumasMX) September 8, 2021

El reproche por su pasado en Tigres

También fue cuestionado sobre la diferencia de haber estado en Tigres, con mayores condiciones económicas, a estar con los Universitarios, que viven una realidad distinta.

“Son dos instituciones muy respetables, pero con diferentes matices y distinta manera de encarar la competencia, además de los recursos. Lo que pasó en Tigres, ya sucedió. El camino debemos continuarlo. El destino me abrió esta oportunidad. No puedo negar mi raíz con Pumas. Así me identifica la gente de futbol. Siempre estaré agradecido con todas las instituciones que me dieron la oportunidad de participar”.