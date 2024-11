Los Pumas quieren celebrar 70 años con un campeonato

Los Pumas quieren coronar el 70 aniversario de la institución universitaria con un campeonato en el Apertura 2024, los felinos no consiguen un título de la Liga Mx desde el 2010 y buscan regresarle una alegría a la afición.

“Yo quisiera que fuéramos campeones y si se puede más de una vez, por lo menos dos veces como le ha tocado a otros de mis antecesores, que seamos campeones también con el equipo femenil y sobre todo me gustaría ser recordado como un período en el cual la cantera volvió a aportar jugadores no solo al plantel sino al futbol mexicano”, señaló el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

El gran momento que atraviesa el equipo

Los felinos atraviesan uno de los mejores momentos desde lallegada de Gustavo Lema como entrenador del equipo, luego de la victoria en la jornada 16 contra Querétaro llegaron a 28 puntos como cuarto lugar de la clasificación en el torneo.

“Es un orgullo representar a este equipo, portar esta camiseta, es un club que involucra no solamente a una ciudad sino que involucra a todo un país por los valores que representa y por la historia que nos demanda a nosotros como futbolistas a buscar la perfección para competir y llevar a Pumas a donde merece estar que es entre los mejores clubes de México”, señaló el capitán Lisandro Magallán.

¿Qué necesita Pumas para avanzar a la Liguilla directa?

Pumas cierra el torneo Apertura 2024 visitando al Mazatlán este viernes, partido en el que no pueden bajar el nivel debido a que todavía no tienen el pase asegurado a liguilla y de no ganar podrían jugar el Play-In.

La victoria en Mazatlán les asegura el puesto entre los primeros 4 de la tabla con el pase directo a la fiesta grande, sin embargo, un empate o derrota los puede hacer caer hasta el octavo sitio, lugar en el que se juega el repechaje.

