¡GRAN NOTICIA! Pumas sonríe previo a la Concachampions

Pumas tendrá de vuelta en su plantilla a uno de sus pilares en la zaga defensiva del equipo. Lisandro Magallán, capitán de los auriazules, sería una de las novedades en el cuadro titular del equipo dirigido por Efraín Juárez para el duelo de vuelta de octavos de Concachampions ante el Alajuelense.

Te puede interesar: El récord que América rompió en Concachampions al GOLEAR a Chivas

Otro de los que vería minutos sería Leo Suárez. El argentino regresó luego de estar varios meses fuera por lesión.

“Sí, la verdad que viene siendo un mes, semanas muy lindas, feliz por la noticia de mi bebé y de poder debutar y de vuelta, poder volver a jugar. Es algo hermoso para mí poder estar de vuelta con el equipo y poder ayudar a este equipo, una felicidad increíble. No, muy bien, muy bien, la verdad que vengo trabajando bien, los entrenamientos vienen siendo exigentes”, comentó el futbolista de Pumas en su regreso a las canchas ante la Franja.

Un Campeón Hecho Tigre: Entrevista con Guido Pizarro, DT de Tigres

Suárez, ansioso por volver

Por otro lado, el argentino aseguró que se siente muy feliz por su vuelta al campo con el cuadro universitario.

“No, siempre, siempre voy a estar agradecido con la gente. La verdad, el cariño que me demuestran día a día es impresionante y decirles que yo también tengo una ilusión muy grande por cómo me preparé en estos siete meses. Una felicidad tremenda y decirles que siempre voy a dejar lo mejor por esta camiseta. No como revancha, sino como un disfrute”, expresó Leo.

¿Quién va al arco en Pumas?

Otra de las decisiones que tendrá que tomar Juárez es si seguirá Alex Padilla al frente del arco felino.

“Al final aquí lo importante para el jugador es jugar, jugar, explorar lo que es un partido de fútbol. Y teniendo eso en cuenta, estoy muy contento por sumar minutos y por poder ayudar al equipo. Partido a partido, intentar buscar la mejor solución para hacerles el máximo daño posible. Entonces, cositas del fútbol. Pues muchísimo, la verdad. Es un jugador de un alto nivel, de un alto calibre y nos va a dar muchísimo”, dijo el portero luego de su gran actuación en Liga MX.

Te puede interesar: Sergio Ramos rompió el silencio después de la eliminación de Monterrey en Concachampions