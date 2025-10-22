Pumas recuperará VITAL pieza para el partido contra Atlético San Luis

Pumas recuperará a una de sus piezas más importantes para el compromiso frente al Atlético San Luis de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025; Efraín Juárez. El director técnico mexicano cumplió sus dos partidos de suspensión (roja en el Clásico Capitalino ante América) y podrá estar con sus pupilos en el terreno de juego.

Juárez fue mandado a las regaderas en el cotejo frente a las Águilas por un fuerte reclamo al cuarto silbante y recibió la tarjeta roja directa, por lo que fue suspendido dos partidos. El estratega auriazul se perdió el compromiso contra las Chivas del Guadalajara (terminó en derrota 1-2) y el reciente empate frente a los Rayados de Monterrey, en ambos Luis Pérez fue el estratega que salió como principal.

Pedro Vite y José Juan Macías

Por otro lado, parece que Universidad Nacional recuperará a dos de sus piezas más importantes a la ofensiva; José Juan Macías y el ecuatoriano Pedro Vite. El primero salió de cambio en el Gigante de Acero y parecía que su lesión sería más grave, pero un posteo en redes sociales desmintió que fuera algo de más importancia. En otro punto, Vite sufrió una sobrecarga muscular tras la actividad en la fecha FIFA con su combinado nacional y no tuvo minutos en el pasado partido.

Finalmente, con el empate ante los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, Universidad Nacional cortó una racha de tres derrotas seguidas y sumó un punto que lo mantiene en la lucha por el playin del Torneo Apertura 2025.