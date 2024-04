OFICIAL: Pumas anuncia primer “refuerzo” para el Apertura 2024

Los Pumas de la UNAM anunciaron este jueves que uno de sus futbolistas más versátiles permanecerá ligado al club hasta el 2027, así lo hizo saber el cuadro del Pedregal a través de sus redes sociales. Se trata del colombiano José Caicedo, quien recibiera su primera oportunidad con los felinos cuando Andrés Lillini estaba todavía en el banquillo.

“En compañía del presidente, Luis Raúl González, el vicepresidente Miguel Mejía Barón y el director de estrategia deportiva Eduardo Saracho; el colombiano, José Caicedo, renovó su contrato con el azul y oro”, se lee en el texto que acompaña la foto donde aparece el futbolista acompañado de los latos mandos del equipo, mostrando una playera de los Pumas con el dorsal ‘2027'.

El futbolista sudamericano llegó a la institución capitalina en 2020, pero sus primeros pasos en el futbol nacional vinieron con la Sub 20, donde era uno de los regulares. Fue Lillini quien le dio la oportunidad con el primer equipo, no sin antes jugar también con Pumas Tabasco. Su debut en Liga BBVA MX se dio en el Clausura 2022 en un encuentro ante los Tuzos del Pachuca.

“Significa mucho para mí porque me están permitiendo representar a este lindo Club, esta gran institución que me dio la oportunidad de venir al futbol mexicano. Estoy contento para seguir aprovechando todas las oportunidades que se me presenten. El objetivo principal es tener un campeonato con Pumas, salir a Europa, también es una linda oportunidad para mí", confesó el futbolista de apenas 21 años.

Aunque en épocas recientes el colombiano se ha perdido muchos partidos debido a lesiones musculares, sigue siendo clave en el esquema de Gustavo Lema, lo que se debe en gran parte a su polivalencia dentro de la cancha. Caicedo había salido entre lágrimas del juego contra Santos en la Jornada 7 por lo que se temía fuera una fuerte lesión, sin embargo, volvió frente Cruz Azul y el fin de semana pasado jugó los 90 minutos en la victoria a cuestas del León.

Los números de José Caicedo en el Clausura 2024

En lo que va de Clausura 2024, José Caicedo ha jugado 900 minutos con los Pumas, perdiendo tiempo principalmente por una lesión muscular. El único gol que ha hecho fue precisamente contra Santos, poco antes de salir de cambio por una molestia muscular.

