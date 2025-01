Pumas saca provecho tras la salida de Anselmi de Cruz Azul

Pumas podría sacar provecho de la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul. El estratega argentino habría sido el encargado en tomar cierta influencia para que la máquina se mudara a Ciudad Universitaria, algo que dejará ganancias económicas al conjunto auriazul. Otra de las razones es la posible salida de Rodolfo Rotondi, quien viene siendo pretendido por el equipo universitario.

El equipo de la UNAM prepara el duelo de este domingo ante Atlas, partido que podría significar el debut de Adalberto Carrasquilla, quien ya tiene su registro de la Liga BBVA MX.

Muy contento, feliz, porque ya es un hecho ser jugador de Pumas. Muy orgulloso por terminar todo este proceso. Ahora trabajar duro para aportarle al equipo y ir por este torneo con todo. Yo creo que el año pasado hicieron un buen torneo, este año esperemos que sea mucho mejor. Así que vamos a trabajar para aportar en lo que se puede y llegar lo más lejos posible”, dijo el panameño a su llegada al Club Universidad Nacional.

El mensaje de Carrasquilla a Pumas

Por otra parte, la figura de la selección de Panamá, le envió un mensaje a la afición auriazul previo a su posible debut este domingo en CU.



“Quiero aportarle ese equilibrio, balance, visión y experiencia en el medio campo. Hola, afición, ya estoy en casa, así que muchas gracias. Sé que desde que hubo los rumores me brindaron mucho apoyo, así que ya estoy en casa muy contento por el apoyo. Así que vamos con todo”, sentenció el “Coco”.

Otro de los jugadores que podría seguir sumando algunos minutos es Pablo Lara, en caso de que Alex Padilla aún no se encuentre listo para su debut.

“Me dijeron que lo hiciera serio y como lo sé hacer. Ya después, del partido me felicitaron, me dieron mucho apoyo y me dijeron muchas felicidades, que lo merecía. Los compañeros y el entrenador estaban cuidándome de que no hiciera cosas fuera de la cancha. Me sentía muy ansioso. Mi mamá me dijo que iba a venir al partido con mis hermanos. Sabía que iba a estar mi familia. Uno de los días más importantes de mi vida”, expresó Lara sobre su debut con la camiseta de Pumas.

