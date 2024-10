La ventaja que tendrá Pumas para la recta final del torneo

Pumas atraviesa su mejor momento en el torneo Apertura 2024. El equipo felino tendrá un cierre con duelos complejos, aunque dos de sus rivales no pasan por su mejor etapa en el certamen.

Adrian Macias/Adrian Macias Michell Rodriguez, Lisandro Magallan, Rodrigo Lopez, Ali Avila of Pumas during the 10th round match between America and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on September 29, 2024 in Mexico City, Mexico.

Rayados y Chivas ¿se bajan del campeonato?

Tanto Monterrey como Chivas están pasando momentos difíciles, debido a que sus técnicos están siendo cuestionados por la afición y hasta podrían salir de la institución. Pumas quiere romper esa sequía de casi 14 años sin título.

“Como todos dentro del equipo, queremos darle un título a la gente, sabemos que se lo merece. Ya van varios años desde el último título, para eso trabajamos día a día, semana a semana, estamos siempre con la ilusión de poder competir y ganar ese título”, dijo Pablo Bennevendo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

De la cantera, al once titular

Por otro lado, el canterano de Pumas se refirió al gran presente que tiene en el cuadro felino.

“Es un sentimiento muy bueno, ser parte fundamental de un equipo, un sentimiento que me da mucha emoción, e igualmente me motiva para seguir trabajando y no querer salir de ahí. Desde siempre he sido alguien que trabaja mucho, cambiar ciertas rutinas, malas costumbres que tenía, abrir un poco más los ojos, escuchar opiniones de afuera. Todo eso te ayuda a ver el panorama de otro punto de vista y trabajar sobre lo que me piden”, dijo el jugador felino.

Finalmente, se animó a hablar acerca de haberse afianzado en el equipo titular de Pumas.

“Es algo que me propuse personalmente desde antes que iniciara el torneo. Todo lo que ha pasado me genera todavía más confianza sobre mí, quiero enfrentar cada partido con toda confianza. Creo que lo principal sería la fortaleza mental, porque muchas veces al canterano se le va a exigir como si fuera un refuerzo, como si fuera un referente dentro del equipo, porque es parte de la historia de Pumas, al canterano le cuesta afrontar o asimilar ese reto o esa presión de cierta manera”, sentenció el futbolista universitario.

