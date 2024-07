El nuevo ‘problema’ para los Pumas en el Apertura 2024

Pumas arrancó con pie derecho el torneo Apertura 2024. El equipo felino cuenta con un plantel más robusto y amplio de cara al nuevo torneo, algo que tranquiliza a Gustavo Lema. El DT argentino tiene ahora un nuevo problema, el de contar con varios jugadores que se destacan de buena manera en una misma posición.

Jugadores como Leo Suárez, Jorge Ruvalcaba, Chino Huerta tendrán una buena competencia interna. El argentino Ignacio Pussetto sería la nueva bomba y trataría de desempeñarse en esas posiciones.

MEXSPORT

Los refuerzos de Pumas aprobaron en su presentación

El estratega del conjunto universitario, analizó el debut de Ruvalcaba en Pumas.

“Es un refuerzo, así que bárbaro, lo hizo muy bien, hizo lo que sabemos que puede hacer. Nos pone muy contentos, no sólo y dejando a un lado la efectividad que tuvo, la continuidad que tuvo en su juego. No mostró nada que no haya mostrado antes, lo que sí es espectacular es que lo haya hecho con continuidad, los 90 minutos. Bueno, de hecho tiene premio al final por seguir picando y confiando en su potencial. Otro más que nos deja muy contentos”, fueron las palabras de Gustavo Lema luego del primer triunfo del torneo ante León y sobre la destacada actuación de uno de sus refuerzos en el estadio Olímpico universitario ante la afición felina.

Los Pumas buscarán dar pelea en el Apertura 2024

El jugador que ya se encuentran practicando con los futbolistas felinos es Rubén Duarte, el español será parte de la defensa de Pumas en la posición de lateral izquierdo, o bien podría fungir como central.

“Sabíamos que los tiempos de este mercado no coincidían mucho con el inicio de la liga, entonces sabíamos que iba a estar complicado. Lo de Duarte, ya hizo las pruebas, no sé si está bien que lo diga pero ya aprobó la revisión médica así que ya está y bueno, son tiempos que a priori sabíamos que son complejos”, sentenció el estratega de los universitarios.

Pumas quiere mejorar la imagen que dejó en el pasado torneo, cuando fue eliminado a manos de la máquina de Martín Anselmi.

