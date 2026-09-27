Pumas vs Atlético San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX; marcador online

En el cierre de la jornada 10 del Apertura 2026, Pumas de la UNAM reciben al Atlético de San Luis desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 12:00 horas.

El equipo universitario, dirigido por Esteban Solari, llega en la posición 12 de la tabla general con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y tres derrotas, registrando 12 goles a favor y 13 en contra.

Te puede interesar: Construyen nuevo estadio que será más alto que el Banorte, se estrenará en febrero de 2027 y tendrá más capacidad que el BBVA, Akron y el Jalisco

Tras rescatar un empate 1-1 como visitantes frente al Atlas en la fecha anterior, buscan su cuarto triunfo del Torneo Apertura 2026 para escalar hacia la zona de clasificación.

El conjunto potosino se ubica justo un escalón abajo, en el puesto 13 con 9 unidades, con un saldo de dos triunfos, tres empates y cuatro caídas. El equipo busca mejorar su rendimiento fuera de casa, donde solo registra una victoria por 3-1 ante Monterrey y viene de caer 2-0 frente a León, además de intentar estabilizar un bloque bajo que ha concedido 16 anotaciones en nueve compromisos.

Te puede interesar: Este es el PEOR ERROR que Joel Huiqui ha tenido como DT de Cruz Azul