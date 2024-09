Ver EN VIVO Pumas vs Puebla | Apertura 2024 Liga BBVA MX

Este martes 17 de septiembre del 2024, comienza la actividad de la jornada 8 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cinco juegos los que se van a disputar los cuales son: Atlético de San Luis vs Cruz Azul, Pachuca vs Toluca, América vs Atlas, Querétaro vs Tigres y Pumas vs Puebla.

Uno de los juegos más llamativos es el de Pumas vs Puebla, el encuentro se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Ciudad Universitaria.

Así llega Pumas y Puebla

El conjunto de Pumas llega en el doceavo lugar de la tabla con tres victorias, un empate y tres derrotas. Registra un total de 10 puntos. Por otra parte, Puebla llega en el décimo lugar de la tabla con 11 puntos al ganar tres partidos, empatar dos y perder tres. Mantiene una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la derrota.