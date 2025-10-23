Pumas vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 14 del Apertura 2025, hoy miércoles 22 de octubre; marcador online

Pumas recibe al Atlético de San Luis en la semana de fecha doble. Durante la Jornada 14, el Club Universidad Nacional encara el partido tras haber empatado en su visita a Monterrey en la Fecha 13, resultado con el que ligaron cinco partidos sin conocer la victoria, no obstante, el equipo del Pedregal aún se encuentra en lugares de Play-In de cara a la recta final de la Fase Regular y para este duelo, ya van a poder contar con Efraín Juárez en el banquillo, quien estuvo ausente en los juegos ante Chivas y Rayados debido a una sanción por ver la tarjeta roja frente al Club América.

Por su parte, el Atlético de San Luis visita Ciudad Universitaria tras ganarle al Atlas en la Jornada 13. Ubicados en el lugar 12 de la tabla general, la escuadra dirigida por Guillermo Abascal busca sumar para seguir con vida en la competencia.